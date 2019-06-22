1歲女嬰顱內出血左臂骨折命危 保母：女嬰自己跌倒

2019-06-22 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名單親媽媽將1歲女嬰委託郭姓保母24小時照護，女嬰昨天因嚴重顱內出血、左臂骨折，緊急送醫開刀取出血塊，昏迷指數3，生命垂危，醫師擔心可能無法清醒或中重度殘障。女嬰父親難過在臉書《爆怨公社》PO文「為什麼這種事要發生在我寶貝女兒的人生？」「難道就一句不曉得、不知道、沒有錄影畫面，就可以草草帶過嗎？」郭姓保母聲稱，女嬰是自己跌倒，但院方認為有外力介入，通報警方，目前台中市警察局太平警分局受理報案，並且展開調查。

中國附醫兒童神經內科醫師張鈺孜指出，女嬰硬腦膜下出血及視網膜出血，常發生像是用力甩動嬰兒頭部、或是丟到床上造成的傷勢，因此像虐兒並通報相關機關。

院方表示，這名女嬰到院時已經昏迷不醒，腦傷嚴重，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折，臉部及胸有瘀傷，女緊急開刀取出血塊，但腦傷嚴重傷及腦神經，術後昏迷指數仍是3，在加護病房觀察治療，近幾天是關鍵期，。

女嬰的父親接獲通知，看到女兒滿身是傷，全身包著紗布，插滿管子躺在床上，難過地在臉書《爆怨公社》PO文說「為什麼這種事要發生在我寶貝女兒的人生？」女童父親說，他一大早接到女兒送醫院開刀，原因是顱內出血，腦神經斷裂，手骨折，胸口背部瘀青，「我的寶貝女兒我連親都要很小力，無法想像 」、「每天看著電視新聞播報保姆出狀況、出問題，還以為只是少數個案，現在血淋淋的降臨在我女兒身上！」