台中1歲女嬰疑受虐昏迷指數3 保母說「不知原因」

2019-06-22 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中一名家長在臉書「爆怨公社」PO文痛訴，1歲多女兒遭到保母虐待重傷，造成嚴重顱內出血、左臂骨折送醫，昨天緊急送醫開刀取出血塊，目前昏迷指數3，生命垂危。台中市社會局表示，這名保母是3月剛領合格證照的新手保母，社工訪視原因，她說「不知傷勢如何造成」，疑點重重，也表達不清，警方已介入調查。

這名家長心痛貼文說，孩子在加護病房，到今天凌晨還是危險期，全身插管看了心疼萬分，醫生說如果救好了，終身半身癱瘓，不是左半部就是右半部，心力交瘁，不敢睡，精神與體力都是折磨…，網友留言打氣，也痛斥惡質保母。

台中市家防中心主任侯淑茹說，社會局是在昨天接獲通報，疑似施虐的郭姓保母今年3月領有保母合格證照，5月起全日24小時托嬰女童，保母周間還有臨托另一名孩子，狀況正常。

社工訪視調查，郭姓保母表達不清，僅稱「要幫女嬰洗澡時，發現她一直叫不醒，就立刻送醫」，對1.1歲女嬰的傷勢都稱「不知道」，由於疑點重重，女童傷勢嚴重，檢警也已經介入調查，一旦確定，會依照兒少法處托育人員6萬元到30萬元罰款，並公布托育人員姓名，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作，另外也要面臨相關刑責。

1.1歲女嬰昨天被保母送醫，家長才知情，社工表示，女嬰到院時已昏迷不醒，腦傷嚴重，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折，緊急開刀取出血塊，腦傷嚴重傷及腦神經，術後昏迷指數仍是3，在加護病房觀察治療，這幾天是關鍵期。