國家圖書館1男墜樓 當場不治

2019-06-22 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市中山南路的國家圖書館今天下午2點左右發生一起墜樓意外，一名年約45歲的謝姓男子因不明原因墜落至國家圖書館1樓，墜樓高度不明，警消到場時謝男已失去生命跡象，送往台大醫院救治後仍傷重不治，目前警方正進一步釐清其身分及事故原因。

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