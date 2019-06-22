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直播／韓國瑜台中造勢韓粉狂揮國旗 現場宣布超過5萬人

成龍怕林鳳嬌分財產 錢全匯國外

國家圖書館1男墜樓 當場不治

2019-06-22 16:18聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市中山南路的國家圖書館今天下午2點左右發生一起墜樓意外，一名年約45歲的謝姓男子因不明原因墜落至國家圖書館1樓，墜樓高度不明，警消到場時謝男已失去生命跡象，送往台大醫院救治後仍傷重不治，目前警方正進一步釐清其身分及事故原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

圖書館台大醫院北市
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