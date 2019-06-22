男子騎單車下陽明山 遭對向轎車撞上死亡

2019-06-22 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市陽明山前山公園附近發生一起死亡車禍，年約30歲的何姓單車騎士，今天上午10時許，下山行經北投區紗帽路時，與對向自小客車撞上，何男當場失去呼吸心跳，送醫急救不治。