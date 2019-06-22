赤裸上身趴溪中 花蓮吉安荳蘭橋驚見浮屍

2019-06-22 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣吉安鄉七腳川溪近荳蘭橋處，今天上午近9點時被民眾發現浮屍，警消人員獲報到場打撈，發現一名年約50多歲的男子在橋墩旁呈俯趴狀，腿部疑似被樹枝溝住無法動彈，消防隊員立即下水打撈。