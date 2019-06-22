母女機車沒油陷窘境 暖警推車解圍

2019-06-22 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



48歲朱姓婦人騎著摩托車載著女兒，今天上午行經平鎮區延平路段時，機車因油料耗盡無法發動，婦人一路推著機車找尋加油站，但室外氣溫高達33度、十分炎熱，導致婦人輕微中暑倒坐路邊。女兒看見此狀況急得哭了出來，還好當時路過的宋屋派出所巡佐呂明欽、警員蔡孟志立即伸出援手，揮汗將機車推到500公尺加油站加油，也讓婦人頻頻感謝員警義行。

平鎮警分局平鎮派出所所長姚金寶表示，今天上午9時許，巡邏警網行經平鎮區延平路3段時，發現路邊坐著一名婦人，身旁還有一名少女在哭泣，巡佐呂明欽、警員蔡孟志見狀，立即停車上前查看。

警方了解後發現48歲朱姓婦人，疑有輕微中暑現象，在一旁哭泣的則是婦人就讀高中的女兒。婦人女兒哭著向警方表示，母親一早就載著自己從楊梅區住家出發，要到平鎮區某地區醫院看病，但經過大陸橋後摩托車就沒有油了，母親只有頂著33度高溫，一路牽著機車找尋加油站，可能因為太熱才讓母親輕微中暑，自己不知道該怎麼辦，只能站在一旁哭泣。