母女機車沒油陷窘境 暖警推車解圍
48歲朱姓婦人騎著摩托車載著女兒，今天上午行經平鎮區延平路段時，機車因油料耗盡無法發動，婦人一路推著機車找尋加油站，但室外氣溫高達33度、十分炎熱，導致婦人輕微中暑倒坐路邊。女兒看見此狀況急得哭了出來，還好當時路過的宋屋派出所巡佐呂明欽、警員蔡孟志立即伸出援手，揮汗將機車推到500公尺加油站加油，也讓婦人頻頻感謝員警義行。
平鎮警分局平鎮派出所所長姚金寶表示，今天上午9時許，巡邏警網行經平鎮區延平路3段時，發現路邊坐著一名婦人，身旁還有一名少女在哭泣，巡佐呂明欽、警員蔡孟志見狀，立即停車上前查看。
警方了解後發現48歲朱姓婦人，疑有輕微中暑現象，在一旁哭泣的則是婦人就讀高中的女兒。婦人女兒哭著向警方表示，母親一早就載著自己從楊梅區住家出發，要到平鎮區某地區醫院看病，但經過大陸橋後摩托車就沒有油了，母親只有頂著33度高溫，一路牽著機車找尋加油站，可能因為太熱才讓母親輕微中暑，自己不知道該怎麼辦，只能站在一旁哭泣。
警方聽聞後，先查看婦人健康狀態，並提供飲水供婦人飲用，待婦人好轉後，警員蔡孟志索性牽起婦人機車，揮汗將機車牽至500公尺外的加油站加油，朱婦見熱心員警揮汗幫忙，頻頻的向警方道謝，直說危難時見到「活菩薩」了。
留言