疑車輛拋錨遭追撞 國三南下107公里5車連環車禍

2019-06-22 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



國道3號南下107公里處昨天深夜發生5輛車追撞連環車禍，新竹市消防局接獲警方轉報，趕緊派遣4車12人趕往，將傷者共9人送醫，傷勢皆為輕傷，車禍細節仍待調查釐清。