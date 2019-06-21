阿羅哈女學生志工告別式 朱父盼女兒入夢「讓爸抱抱」

2019-06-21 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣18歲女學生朱怡璇10日晚間因得知阿羅哈客運在國道翻覆造成傷亡，趕往醫院當志工，返家途中卻車禍身亡，今天是她的告別式，親友和同學都來為她送行，朱爸爸哭著說「希望女兒能入夢，讓爸爸再抱抱你、寵你一下」，讓人聞之鼻酸，朱媽媽說，感謝社會大眾對女兒的關愛，他們為女兒感到驕傲。

朱怡璇從小就熱心助人，高中就到醫院當志工，今年剛考上長榮大學護理系，最大的心願就是以後能當護士，幫助別人，她曾經連下著大雨，也要騎著腳踏車出去當志工，朱爸爸勸她雨太大不要出去，她卻說「若沒去，督導會人手不夠」，朱媽媽只好載她去醫院當志工，是個人見人愛的暖心女孩。

今天朱怡璇的告別式，朱爸爸和朱媽媽難掩傷痛，許多同學都帶著自己寫的卡片來送行，場面哀戚，彰化縣長王惠美昨天就到朱家致贈獎狀表揚她的善行，今天社會處長王蘭心也到場弔唁。

朱家人也在臉書放上Judy怡璇小回憶俱樂部，放上怡璇去當志工和同學們陽光可愛的照片懷念她，朱爸爸說，感謝各界對怡璇的關心，並說「今天過了後，你就要去另一個國度，再也不會痛了」。