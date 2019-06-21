阿羅哈女學生志工告別式 朱父盼女兒入夢「讓爸抱抱」
彰化縣18歲女學生朱怡璇10日晚間因得知阿羅哈客運在國道翻覆造成傷亡，趕往醫院當志工，返家途中卻車禍身亡，今天是她的告別式，親友和同學都來為她送行，朱爸爸哭著說「希望女兒能入夢，讓爸爸再抱抱你、寵你一下」，讓人聞之鼻酸，朱媽媽說，感謝社會大眾對女兒的關愛，他們為女兒感到驕傲。
朱怡璇從小就熱心助人，高中就到醫院當志工，今年剛考上長榮大學護理系，最大的心願就是以後能當護士，幫助別人，她曾經連下著大雨，也要騎著腳踏車出去當志工，朱爸爸勸她雨太大不要出去，她卻說「若沒去，督導會人手不夠」，朱媽媽只好載她去醫院當志工，是個人見人愛的暖心女孩。
今天朱怡璇的告別式，朱爸爸和朱媽媽難掩傷痛，許多同學都帶著自己寫的卡片來送行，場面哀戚，彰化縣長王惠美昨天就到朱家致贈獎狀表揚她的善行，今天社會處長王蘭心也到場弔唁。
朱家人也在臉書放上Judy怡璇小回憶俱樂部，放上怡璇去當志工和同學們陽光可愛的照片懷念她，朱爸爸說，感謝各界對怡璇的關心，並說「今天過了後，你就要去另一個國度，再也不會痛了」。
朱爸爸也在臉書跟寶貝女兒說著話，朱爸爸寫著「爸爸還沒適應，還沒適應沒有你的日子，從小你跟爸爸感情最好，爸爸常說，叫你好好的讀書，以後做一個有用的人，讓爸爸在村子裡面、在親朋好友的面前能夠臭屁一下、能夠驕傲一下，妳做到了，妳真的做到了，雖然爸爸不喜歡妳用這個方式讓爸爸臭屁，但是，你的行為讓爸爸感到驕傲了，怡璇，跟著菩薩，好好的去修行，我們家爸爸會照顧好，妳不用擔心，只是爸爸現在好想你、真的好想妳」，「到了新的環境，一樣要勇敢的去面對，要勇敢的去適應，爸爸幫你加油，最親愛的寶貝女兒，爸爸會想你，有時間，記得回來夢裡看看爸爸，讓爸爸在抱抱妳，再見了寶貝女兒。」
留言