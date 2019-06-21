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女大生腹痛生產 嬰丟垃圾桶不治親友震驚

2019-06-21 21:23聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市19歲女大生昨晚因下體嚴重出血，由女同學陪同到醫院就診，經醫生追問才得知先前已產下女嬰，女大生誤以為女嬰死亡，即將女嬰裝進塑膠袋，棄置醫院垃圾桶中。警方已報請檢方偵辦，相驗後擇日解剖，釐清女嬰死因。女大生親友自始至終被蒙在鼓裡，得知情況後相當震驚。

警方接獲棄嬰通報，派員前往調查，報請台南地檢署相驗，擇日解剖，釐清女嬰死因。據了解，女嬰被發現時，包在塑膠袋內，早已沒有氣息，經醫護人員確認氣絕身亡，然而，女嬰究竟是否一出生即死亡方還是窒息致死，檢警都在釐清。

據了解，女嬰被發現時，包在塑膠袋內，沒有聲音，經醫護人員確認氣絕身亡。記者邵心杰...
據了解，女嬰被發現時，包在塑膠袋內，沒有聲音，經醫護人員確認氣絕身亡。記者邵心杰／翻攝
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