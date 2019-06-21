19歲女暪親友未婚產女 驚慌丟棄垃圾桶嬰不治

2019-06-21 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市19歲女子未婚懷孕，昨晚突然在租屋處瞞著親友產下一女，室友今天凌晨察覺身體虛弱、下體出血，將她送醫，經醫師診斷是生產後大出血，但女嬰則被她裝進塑膠袋內隨手丟進醫院垃圾桶，尋獲時已氣絕身亡，警方據報後通報檢方指揮偵辦，檢方及法醫相驗後將擇日解剖。

據調查，這名女子在東區租屋，並有名男友交往中；兩人日久生情，她瞞著家人未婚懷孕，直到昨晚在租屋處生下一女，仍不敢告訴任何人。直至室友察覺到她身體虛弱、下體出血，今天凌晨3時許叫救護車，將她送到附近的區域醫院。

她驚慌之餘，擔心產女被發現，竟暗中將女嬰裝進一個塑膠袋內，佯稱是隨身物品攜帶，搭著救護車被載到醫院就診。她向醫護人員表示經痛出血，但有經驗的護理人員一看識破，懷疑她是生產後的大出血，驗孕也呈陽性反應，卻找不到胚胎，一度以為她子宮外孕，將她轉診到大型教學醫院。

經婦產科醫師的診斷，認女子是生產後的出血症狀，她見紙包不住火，這才坦承剛剛生產，沒經驗的她誤以為出生後滿身鮮血的女嬰已死，已將嬰兒隨手丟棄在區域醫院急診室內的垃圾桶。