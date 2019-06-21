台南46名中階警官人事異動 下周二到職

2019-06-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警局為應第五分局偵查隊隊長等相關職務出缺，經邀集3位副局長、主任秘書、督察長及政風、人事室業務主管等，依陞遷積分、品德操守、專業能力、職務歷練、工作績效及適才適所等統案考量檢討，計有二線三星18人、二線二星25人及二線一星3人中階警官，計有46人逐級陞遷，並統一於25日（下周二）到職。

異動人員如下：

一、第六序列隊長、主任、股長、專員、警務正（二線三星）：

1、 第四分局偵查隊隊長林雲豪，調任第五分局偵查隊隊長。

2、 佳里分局偵查隊隊長吳銘祥，調任第四分局偵查隊隊長。

3、 學甲分局偵查隊隊長尤開欽，調任佳里分局偵查隊隊長。

4、 刑事警察大隊偵查第五隊隊長謝貴琳，調任學甲分局偵查隊隊長。

5、 刑事警察大隊勤務指揮中心主任陳正忠，調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長。

6、 刑事警察大隊專員胡義忠，調任刑事警察大隊勤務指揮中心主任。

7、 第六分局偵查隊隊長吳俊德，調任第二分局偵查隊隊長。

8、 第二分局偵查隊隊長吳宗哲，調任第六分局偵查隊隊長。

9、 本局資訊室作業管理股股長蔡佳益，調任本局公共關係室新聞股股長。

10、 本局保防科保防股股長李慶烺，調任本局行政科正俗股股長。

11、 本局行政科正俗股股長李政憲，調任本局保防科保防股股長。

12、 本局保防科第七序列警務員侯宗佑，陞任本局資訊室警務正。

13、 刑事警察大隊配置第一分局第七序列警務員兼副隊長陳政輝，陞任刑事警察大隊專員。

14、 本局督察室第七序列警務員侯俊仲，陞任本局督察室警務正。

15、 本局保防科第七序列警務員涂志福，陞任本局秘書室警務正。

16、 歸仁分局第七序列警務員蘇建名，陞任本局秘書室警務正。

17、 本局民防管制中心第七序列警務員嚴國哲，陞任本局犯罪預防科警務正。

18、 佳里分局佳里派出所第七序列警務員兼所長張永坤，陞任本局行政科警務正。

二、 第七、八序列警務員兼所長、偵查隊副隊長、警務員（二線二星）：

1、 刑事警察大隊第七序列警務員潘志偉，調任刑事警察大隊配置第一分局第七序列警務員兼副隊長。

2、 本局後勤科第八序列警務員林志魁，調任刑事警察大隊第八序列警務員。

3、 本局防治科第八序列警務員蔡佑蓮，調任本局督察室第八序列警務員。

4、 本局保防科第八序列警務員董育成，調任歸仁分局第八序列警務員。

5、 保安警察大隊第八序列警務員方信凱，調任本局民防管制中心第八序列警務員。

6、 新營分局第八序列警務員張明祺，調任保安警察大隊第八序列警務員。

7、 佳里分局七股分駐所第八序列警務員兼所長陳建宏，調任佳里分局西港分駐所第八序列警務員兼所長。

8、 本局秘書室第八序列警務員徐春榮，調任佳里分局七股分駐所第八序列警務員兼所長。

9、 本局行政科第八序列警務員林淑女，陞任本局保防科第七序列警務員。

10、 第六分局第八序列警務員徐源堂，陞任第六分局第七序列警務員。

11、 善化分局新市分駐所第八序列警務員兼所長楊宗浩，陞任善化分局新市分駐所第七序列警務員兼所長。

12、 交通警察大隊第八序列警務員吳嘉倫，陞任交通警察大隊第七序列警務員。

13、 歸仁分局歸仁派出所第八序列警務員兼所長徐博文，陞任歸仁分局歸仁派出所第七序列警務員兼所長。

14、 第二分局南門派出所第八序列警務員兼所長陳士文，陞任第二分局南門派出所第七序列警務員兼所長。

15、 第一分局東門派出所第八序列警務員兼所長張明祥，陞任第一分局東門派出所第七序列警務員兼所長。

16、 第二分局民權派出所第八序列警務員兼所長郭若萱，陞任第二分局民權派出所第七序列警務員兼所長。

17、 白河分局巡官陳貞吟，陞任本局勤務指揮中心第八序列警務員。

18、 第六分局巡官林元棟，陞任本局防治科第八序列警務員。

19、 第三分局巡官郭俊億，陞任本局保防科第八序列警務員。

20、 新化分局巡官吳明諺，陞任本局新營分局第八序列警務員。

21、 第三分局巡官林孟勳，陞任本局行政科第八序列警務員。

22、 永康分局巡官彭孟麒，陞任本局後勤科第八序列警務員。

23、 第五分局立人派出所巡官兼所長林宥榛，陞任第二分局第八序列警務員。

24、 麻豆分局巡官林兼廣，陞任本局秘書室第八序列警務員。

25、 刑事警察大隊分隊長李金粉，陞任本局保防科第八序列警務員。

三、第九序列巡官兼所長、分隊長（二線一星）：

1、 佳里分局西港分駐所巡官兼所長吳俊祥，調任佳里分局佳里派出所巡官兼所長。

2、 第五分局巡官陳俞宏，調任第五分局立人派出所巡官兼所長。

3、 刑事警察大隊配置新營分局偵查員黃俊璟，調任刑事警察大隊分隊長。