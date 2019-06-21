申請警紀證免奔波 新北警為淡江、真理畢業生就近服務

2019-06-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



大學畢業季來到，有許多畢業生已經開始為投入職場當社會新鮮人準備，近年有愈來愈多求職的畢業生開始有申請警察刑事紀錄證明（警紀證）的需求，新北市警局為了方便畢業生們免去申請過程的奔波，今年度首先針對淡江大學及真理大學開始試辦就近申領的服務，申請人只需網路申辦後，便可至鄰近的淡水分局領取。

參與本次申領警紀證便民專案的真理大學及淡江大學，因相對於市區距離較遠，因此新北市警局首度進行就近申領服務的試辦工作，希望能讓即將踏入職場的社會新鮮人，能節省往返車程的浪費，只需利用網路進行申請，再到就近的淡水分局就可以快速領取。

新北市警局表示，本項專案將由即日起至7月31日止，只要申請人具有真理大學或淡江大學學生身分，就可以利用網路到內政部警政署全球資訊網進行線上申請，並於2.5個工作天後，攜帶相關證件前往淡水分局進行繳費，同時取件。