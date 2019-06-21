萬巒9旬夫妻失聯5日 結果人在高雄…

2019-06-21 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



９旬老夫妻失聯5日，人已經找到了！屏東縣萬巒鄉一對高齡老夫妻，17日出門看診後竟音訊全無，孫女昨晚緊急報警協，同時在臉書上po文向網友求見，尋人啟事po網後一夜之間達破千分享數，今日上午經多家媒體報導，幾乎全國都在幫忙找人，令讓警方不敢大意，經調閱監視器發現，老夫婦確實能返回住家，最後畫面老夫妻下車地點，僅距離住家僅500公尺處，失聯5日後，最後卻在高雄找到兩老，虛驚一場。

協尋文po網後，引發眾家媒體關注，警方調查，設籍於萬巒鄉佳佐村的陳姓九旬夫婦，每週需定期返屏東基督教醫院回診，17日上午由外孫女載至萬巒鄉公所等候復康巴士接載，但外祖父母回診後卻無音訊，也未曾跟外孫女聯繫，潘姓外孫女遂於昨天（20日）晚間回祖父母家中查看，仍未見兩人，隨即向內埔警分局報案。

內埔分局不敢大意，在分局長蔡耀順的指示下，啟動所有調監小組人員，以重大刑案來偵辦，經調閱監視器得知，陳姓老夫婦17日午間搭乘復康巴士返家後，又搭乘屏東客運離去。

內埔警分局總動員，除調閱監視器外，並持續查訪陳姓老夫婦親戚及屏東各醫院住院資料，惟均無所獲。後再往北調閱高雄大型醫院，確有一同姓名病人住院其中。最後終於在今日中午12點15分，在高雄某醫院尋獲正在病房內用餐之老夫婦。

經警方詢問，老夫婦表示，老先生因帶狀性皰診，於17日自屏基返家後，又搭乘屏東客運至潮州火車站，轉乘至高雄大型醫院看診；因為當日醫願建議留院治療，又因兩老未帶手機出門，雖曾打電話回家，但同住的潘姓孫女未在家，故無人接聽，對於在院外已遭全國協尋一情，感到「非常歹勢」！