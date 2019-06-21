南州橋佇佗？ 蘆洲老翁迷路直喊要去屏東

2019-06-21 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市五股區日前出現1名老翁，疑似因失智而在大街上迷失方向，但民眾向前關心他問要去哪，老翁卻直喊著「南州橋佇佗」，讓民眾也摸不著頭緒，只好叫來員警幫忙，一問才發現老翁問的居然是屏東的南州橋在哪，幸好及時叫來家屬將老翁帶回，才沒讓老翁真的找不到回家的路。

這名走失的王姓老翁，16日晚間7點走在五股區成泰路上，因為疑似是失智而迷失了方向，在大街上顯得焦慮不知該往何處去，熱心民眾見狀立即上前關心，問老翁要去哪裡，他卻不斷問著「南州橋在哪裡」，讓民眾也搞不清楚老翁究竟是要去哪裡，只好叫來員警幫忙。

員警到場後先讓老翁坐在一旁店家騎樓的椅子休息，但老翁仍不斷嚷嚷「南州橋佇佗，我欲去揣朋友」，員警拿出手機一查，發現南州橋居然在屏東，只好先暫時安撫老翁情緒，並先行帶他返回住處。

但回到老翁的住處時，發現他居然弄丟了鑰匙，不得其門而入，而平時老翁也是一人獨居在此，幸好員警立即聯繫上老翁的兒子，請兒子過來協助。老翁的兒子表示，父親平時自己居住在此，他2天會過來探望一次，沒想到差點走失在大街上，幸虧有熱心民眾及員警幫忙。