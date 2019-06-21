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南州橋佇佗？ 蘆洲老翁迷路直喊要去屏東

2019-06-21 14:09聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市五股區日前出現1名老翁，疑似因失智而在大街上迷失方向，但民眾向前關心他問要去哪，老翁卻直喊著「南州橋佇佗」，讓民眾也摸不著頭緒，只好叫來員警幫忙，一問才發現老翁問的居然是屏東的南州橋在哪，幸好及時叫來家屬將老翁帶回，才沒讓老翁真的找不到回家的路。

這名走失的王姓老翁，16日晚間7點走在五股區成泰路上，因為疑似是失智而迷失了方向，在大街上顯得焦慮不知該往何處去，熱心民眾見狀立即上前關心，問老翁要去哪裡，他卻不斷問著「南州橋在哪裡」，讓民眾也搞不清楚老翁究竟是要去哪裡，只好叫來員警幫忙。

員警到場後先讓老翁坐在一旁店家騎樓的椅子休息，但老翁仍不斷嚷嚷「南州橋佇佗，我欲去揣朋友」，員警拿出手機一查，發現南州橋居然在屏東，只好先暫時安撫老翁情緒，並先行帶他返回住處。

但回到老翁的住處時，發現他居然弄丟了鑰匙，不得其門而入，而平時老翁也是一人獨居在此，幸好員警立即聯繫上老翁的兒子，請兒子過來協助。老翁的兒子表示，父親平時自己居住在此，他2天會過來探望一次，沒想到差點走失在大街上，幸虧有熱心民眾及員警幫忙。

蘆洲分局長李忠萍提醒，家中如長輩有失智情況，家屬可在其身上置放能辨識身分的證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，可使長輩走失時能得到即時的協助以平安返家。

員警耐心與老翁溝通的過程被一旁民眾給拍下，並上傳地方性臉書社團「我是五股人」。圖...
員警耐心與老翁溝通的過程被一旁民眾給拍下，並上傳地方性臉書社團「我是五股人」。圖／翻攝自地方臉書社團
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失智獨居
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