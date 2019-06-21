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台南成大生化學實驗 倒廢液不慎灼傷送醫

2019-06-21 14:08聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市消防局下午1時接獲通報，成大自強校區化學館10樓實驗室有學生做完實驗，倒化學廢液時，不慎灼傷，右臉、右手約1度4-5%燒燙傷，意識清楚，這名23歲男學生在同學陪同下，送往成大醫院就醫，並無生命危險。

案發後，消防局立即派出人車前往實驗室了解狀況，發現這名男學生在處理含有機溶劑、甲苯及鈉等化學廢液，時不慎遭灼傷，經通報緊急送醫。消防人員抵達10樓實驗室時，指導教授也在現場協助廢液處理，實驗室桌上已無廢液傾倒跡象，確認未進一步釀災後收隊。

消防局派出人車前往實驗室了解狀況，發現這名男學生在處理含有機溶劑、甲苯及鈉等化學...
消防局派出人車前往實驗室了解狀況，發現這名男學生在處理含有機溶劑、甲苯及鈉等化學廢液，時不慎遭灼傷，經通報緊急送醫。記者邵心杰／攝影
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消防人員抵達10樓實驗室時，指導教授也在現場協助廢液處理，實驗室桌上已無廢液傾倒...
消防人員抵達10樓實驗室時，指導教授也在現場協助廢液處理，實驗室桌上已無廢液傾倒跡象，確認未進一步釀災後收隊。記者邵心杰／攝影
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成大醫院災後
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