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女嬰遭家暴父藏匿 林智堅與市警局跨四縣市即刻救援

2019-06-21 12:31聯合報 記者王駿杰╱即時報導

今年5月底，一名年輕媽媽上臉書ＰＯ文，指「三個月大的女兒被酗酒家暴的老公及小三帶走，躲在中壢火車站附近，老公甚至要脅要與小三一起自我了斷」，希望網友幫忙尋人；恰巧，這篇ＰＯ文被新竹市長林智堅看見，立刻與市警局連繫，展開即刻救援，透過手機定位，最後在新竹縣市、桃園市、彰化縣警局四縣市合作下，成功找到女嬰並將其安置。

市警局指出，該名母親在5月底深夜發文求助，不過，文章卻在一小時後就遭刪除。局長鄧學鑫說，他接獲林智堅通知立刻與婦幼隊隊長謝益銘、副隊長王佳琳及一分局家暴防治官郭有軒展開聯繫，先找到住在竹縣的女嬰母親，再與竹縣警方合作，用手機定位發現女嬰生父及女友在桃園市中壢區，市警局婦幼隊也隨即聯繫中壢警分局尋求協助。

中壢分局調閱監視器，發現女嬰、生父及女友曾現身台鐵中壢車站。起初，郭有軒打遍中壢車站附近所有旅館電話卻一無所獲，最後經新竹市刑警大隊科技偵查隊長劉淵龍協助，查出生父及女友在彰化縣出沒，立刻聯繫彰化縣府社會處與轄區派出所，最後成功找到女嬰，確認安全無虞。

「為需要幫助的人提供協助不分縣市，做就對了！」林智堅19日在市警局治安會報上分享該案件，他說，雖然案發地點、女嬰生父皆不在竹市，但警方仍契而不捨追緝、尋人，最後也確保小生命的安全，十分不容易。而王佳琳及郭有軒，也獲頒竹市績優員警殊榮。

婦幼隊副隊長王佳琳（左）與一分局家暴防治官郭有軒（右）接受林智堅（中）表揚。圖／...
婦幼隊副隊長王佳琳（左）與一分局家暴防治官郭有軒（右）接受林智堅（中）表揚。圖／市府提供
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新竹林智堅家暴台鐵
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