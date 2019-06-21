毛小孩小黑卡欄杆慘死 動保人員：飼主軍人有過失

2019-06-21 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉寵物犬「小黑」，昨天上午因不明原因吊掛陽台欄杆慘死；嘉義縣家畜疾病防治所調查，飼主是中年女職業軍人，認養流浪犬當寵物 ，涉過失致寵物犬死亡，將釐清責任，依違反動保法裁罰。

防治所說，約談中年女飼主，飼主供稱，小黑是營區流浪犬，認養帶回家當寵物，依規定施打疫苗，因「小黑」活潑會亂跑，才養在3樓陽台，「小黑」誤闖卡在欄杆，她發現狗卡欄杆，立即去找水電工想鋸欄杆救援，但已來不及了。

防治所指出，依動保法，飼主對管領動物，應提供適當、乾淨且無害食物及24小時充足乾淨飲水；提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量遮蔽、照明與溫度生活環境； 提供法定動物傳染病必要防治。避免遭受騷擾、虐待或傷害。

以繩或鍊圈束寵物，其繩或鍊應長於寵物身形且足供寵物充分伸展 、活動，使用安全、舒適、透氣且保持適當鬆緊度項圈，並應適時 提供充分戶外活動時間； 發生危害之虞，應將寵物移置安全處，並給予逃生機會； 不得長時間將寵物留置密閉空間內，並應開啟對流孔洞供其呼吸。飼主涉過失致死，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，故意致死處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。