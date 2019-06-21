無法言語身障男搭公車迷途 警發布陸空協尋找回

2019-06-21 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



患有中度身障且無法言語的李男，教保員帶他至百貨公司逛街接觸人群，李男逛完百貨逕自搭公車離開，家屬得知後心急報警。警方調閱監視器、商圈協尋，並通報警廣線上廣播，陸空同步協尋，果然有熱心民眾發現特徵相符的李男，警方沿路追著公車，順利將李男帶回，結束這場迷途記。

台中市北區一中商圈百貨、商圈林立，吸引外地與在地觀光人潮，台中市李男(40歲)因罹患中度身心障礙且無法言語，教保員為讓李男多接觸人群、社會化，本周三帶李男到中友百貨逛街，但在準備搭公車時，李男卻突然不見，教保員通知李男家屬，李男胞姊心急到育才所報案。

李姊向警方表示，弟弟不諳言語，擔心他隻身在外面，對危險也不懂得大聲呼救；所長蕭登元與員警先安撫家屬情緒，掌握李男特徵與平日習性，立即在各群組張貼協尋資訊、調閱路口監視器、商圈現場訪察，同步通報警察廣播電台廣播，讓市民加入協尋行列。

所幸下午有熱心市民通報，疑似走失的李男正搭乘41號公車往南區建成路方向移動。