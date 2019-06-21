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高市2米排水管就塞1.8米！孫大千：這不算弊案 什麼才算

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

影／九份夜不寧靜 大火燒死獨居男子

2019-06-21 08:00聯合報 記者吳淑君╱即時報導

「大半夜是什麼聲音？有點像鞭炮聲」，今天清晨有人在臉書瑞芳大小事發問，許多人回報聽到消防車不斷往九份山上跑，令人擔心，新北消防局獲報前往救援，雖然火勢在半小時內撲滅，但消防人員進火場搜索，發現1具男性焦屍，現場燃燒面積約10坪，起火原因待查。

消防局表示，清晨3點03接獲報案，指瑞芳區輕便路住宅發生火災，現場為2間相連的1層樓磚造建築物，其中1間冒出火煙，3點32火勢撲滅，持續搜索後，發現1具男性焦屍。

據指出，該名50多歲男子、獨居，現場燃燒面積約10坪，起火原因待查。

瑞芳區輕便路住宅，今天清晨發生火災，一人喪命。記者吳淑君／翻攝
瑞芳區輕便路住宅，今天清晨發生火災，一人喪命。記者吳淑君／翻攝
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瑞芳區輕便路住宅，今天清晨發生火災，一人喪命。記者吳淑君／翻攝
瑞芳區輕便路住宅，今天清晨發生火災，一人喪命。記者吳淑君／翻攝
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瑞芳獨居新北九份
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