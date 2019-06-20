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北港賣場惡火 1支手機救6命

2019-06-20 23:38聯合報 記者蔡維斌／雲林縣報導

北港一家大賣場深夜起火六人受困，消防員從火場中抱出從死神手中奪回的小孩，讓所有人...
北港一家大賣場深夜起火六人受困，消防員從火場中抱出從死神手中奪回的小孩，讓所有人都深深感動。 記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣北港鎮一家五金大賣場前晚發生火警，6名大人小孩受困火場長達50分鐘，奇蹟式被救出保住6條性命，全靠受困婦人一支手機「裡應外合」，才讓救火人員快速壓制火勢，得以順利脫困保命。

北港鬧區這家大賣場前晚打烊，店家大人和小孩到店後的兩層樓鐵皮屋住家歇息，當晚11時許傳出火警。「緊救人！裡面還有６個人！」唯一逃出的陳姓店主人緊張地向趕到的消防員求救，北港分隊長吳宗憲得知有人受困，馬上請求支援並出動重裝的救援小組冒險挺進火場，現場不時傳出猛烈悶爆，搶救驚險困難。

北港一家大賣場深夜起火六人受困，消防員全力救援，把受困長達50分鐘的六人全數救出...
北港一家大賣場深夜起火六人受困，消防員全力救援，把受困長達50分鐘的六人全數救出。記者蔡維斌／攝影
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消防員要從窗戶進入救人時，火場多次爆炸並竄出大量濃煙，情況十分危急，令人怵目驚心...
消防員要從窗戶進入救人時，火場多次爆炸並竄出大量濃煙，情況十分危急，令人怵目驚心。記者蔡維斌／攝影
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生死瞬間，分秒流逝，消防員認為受困者恐已凶多吉少，正當攻堅受挫之際，119總台傳來火場建築屋況訊息及受困人員位置，救援小組2度攻進火場，另一組從2樓窗戶進入，很快救出第1位受困在陽台的50歲行動不便婦人，隨後消防員從火場抱出一名被燻得滿身黑的小孩，全場振奮，場景感人，宛若電影情節，接著受困的人陸續被救出，成功完成救援行動。

火場一人一人被救出送醫，店主人才卸下心中大石跟著家人趕到醫院。記者蔡維斌／翻攝
火場一人一人被救出送醫，店主人才卸下心中大石跟著家人趕到醫院。記者蔡維斌／翻攝
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受困者如何從死神手中脫困，消防隊說，原來是受困的34歲黃姓婦人（店主人小姨子）用手機向119求救，執勤人員得知是受困者來電，請她不要掛電話保持通話，讓救災人員很快摸清火場房間配置及火勢煙量，快速控制火勢。

以下是受困的黃姓婦女，危急中與119通話錄音的簡要如下：

執勤員：在燒什麼？燒房子嗎？  黃女：我們在二樓下不來，一樓起火燒起來了，是鐵皮屋，濃煙很多。

執勤員：你們有幾人？  黃女：３個大人、３個小孩，有一個行動不便。好怕喔！

執勤員：旁邊有窗戶或陽台嗎？  黃女：這邊都是木板隔間，我們都在房內，煙很大。

執勤員：趕快把房門關起來，趕快拿棉被或衣物將房門的門縫堵住，不要讓濃煙跑進房間。你們房間位置？

黃女：在二樓後面。

執勤員：房門不要鎖並敲響房門，讓消防員知道你們的位置。不要急不要慌，屋內沒有光線有雜物，所以已進去的消防員需一點時間到你們所在位置，注意聽房外有沒有聲音。

黃女：有有有，我聽到聲音了，消防員說他們要架梯。

執勤員：消防人員需要割鐵窗，很快會把你們救出來。

消防員大火電影
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