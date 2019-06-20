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老婦半夜流浪發抖 警：失智、精障家屬可配戴愛心手環

2019-06-20 19:45聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

一名婦人日前在北市中山區一處民宅前，不斷發抖疑似迷路；警方獲報到場，查出老婦住處，順利送她返家。中山警分局呼籲，家中若有罹患失智、精障及曾有走失紀錄的家屬，可由社會局配戴愛心手環、愛心項鍊，日後若再走失，將增加警方查詢線索。

中山分局大直派出所本月3日凌晨3點左右獲報，有一老婦在大直街一處民宅前，神色惶恐，不斷發抖，疑似是迷途長者；警員洪成偉、李靖凱立刻前往查看，發現老婦無法清楚表達身分，也忘記家在何處。

在洪員、李員耐心詢問下，得知老婦是趁兒子熟睡時出門，但忘記帶家中鑰匙，也忘記回家的路；2警再透過人臉辨識系統，查詢老婦個資，接著帶她帶回家；老婦當時一見兒子開門，立刻上前相擁而泣。

兒子告知警方，母親罹患失智已久，隨後同意母親的相關資料，提供警方建檔，登載於警政單位「身心障礙者資料庫」中；警方說，若日後母親不慎走失，將可透過系統快速搜尋，減少協尋時間。

中山警分局建議，若家中有罹患失智症、精神障礙，或曾有走失情形的家屬，可由社會局配戴留有聯絡方式的愛心手環，或是愛心項鍊，其內建NFC感應晶片，記載個案編號及資料，可增加警方查詢線索。

中山警分局建議，家中有罹患失智症、精神障礙，或曾有走失情形的家屬，可由社會局配戴...
中山警分局建議，家中有罹患失智症、精神障礙，或曾有走失情形的家屬，可由社會局配戴愛心手環、愛心項鍊。記者蔡翼謙／翻攝
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愛心失智症人臉辨識
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