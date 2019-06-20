影／太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

2019-06-20 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉永樂新村寵物犬「小黑」，今天上午因不明原因吊掛在陽台欄杆，疑因內臟出血、吐血死亡，經網友PO文到臉書社團，嘉義市動保協會發現後趕到現場救援，狗已失血過多、斷氣多時，屋主人則向動保協會解釋，發現狗卡在欄杆時，立即去找水電工想鋸欄杆救援，但已來不及了。

嘉義市動保協會理事長吳育才說，今天中午11點左右瀏覽臉書，發現張姓網友PO文反映，天氣太熱，她居住的中埔永樂新村，某鄰居飼養的狗「小黑」，卡在3樓陽台欄桿上，地上流了一攤血，實在太可憐、太可怕，質疑狗主人虐狗，立即趕往現場。

吳育才說，約中午趕到現場，屋主隨後也出現，還找一名水電工，表示要鋸掉欄杆救狗，上樓後發現小黑早已吐血死亡，他花費一番工夫才將小黑從欄杆抱離開，雖然狗的四肢有傷，但研判內臟破裂才會吐這麼多血身亡。

吳育才指出，狗主人把小黑養在3樓陽台，辯稱防止吠叫，才綁住小黑的嘴，卻造成小黑沒辦法喝水，今天嘉義縣市中午約攝氏34度，這麼熱的天氣，狗沒辦法喝水，一定會太熱受不了，可能想逃離，卻因此卡在陽台欄杆、進退不得。