谷哥要送你iPhone X？ 警方提醒「免費的最貴」

2019-06-20 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



谷哥（Google）是許多上網族的共同好朋友，但果那天上網，視窗跳出「祝賀！您被Google隨機選中」，先別高興，因為可能是要騙你留下個資，若連個人信用卡資料都輸入，可能還會被盜刷。

基隆市警局表示，民眾使用手機、電腦、接收EMAIL時，瀏覽器突然跳出「祝賀！您被 Google 隨機選中」、「有機會贏得 iPhone 或其他Google獎品」等通知中獎視窗，請小心很可能是詐騙手法。

警方說，不管是在Android或蘋果íso系統，都會出現以抽獎包裝的詐騙彈跳視窗。第一次收到這種訊息的人， 看到iPhone、Google等關鍵字，未仔細思考，就很可能信以為真，掉進陷阱。

「免費的最貴」，員警說，看到這種跳出廣告通知中獎的詐騙手法，心中只要出現貪念就可能中計。詐騙廣告也會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答，例如總部在哪？成立於幾年等問題，因為題目很合理，消除民眾警覺心。

警方指出，民眾回答問題時可以發現，即使答案寫錯了，網頁也會顯示答對了，是是回答秒數過了，還是能填答，因為詐騙集團的目的就是要民眾留下個資。