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整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

谷哥要送你iPhone X？ 警方提醒「免費的最貴」

2019-06-20 17:17聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

谷哥（Google）是許多上網族的共同好朋友，但果那天上網，視窗跳出「祝賀！您被Google隨機選中」，先別高興，因為可能是要騙你留下個資，若連個人信用卡資料都輸入，可能還會被盜刷

基隆市警局表示，民眾使用手機、電腦、接收EMAIL時，瀏覽器突然跳出「祝賀！您被 Google 隨機選中」、「有機會贏得 iPhone 或其他Google獎品」等通知中獎視窗，請小心很可能是詐騙手法。

警方說，不管是在Android或蘋果íso系統，都會出現以抽獎包裝的詐騙彈跳視窗。第一次收到這種訊息的人， 看到iPhone、Google等關鍵字，未仔細思考，就很可能信以為真，掉進陷阱。

「免費的最貴」，員警說，看到這種跳出廣告通知中獎的詐騙手法，心中只要出現貪念就可能中計。詐騙廣告也會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答，例如總部在哪？成立於幾年等問題，因為題目很合理，消除民眾警覺心。

警方指出，民眾回答問題時可以發現，即使答案寫錯了，網頁也會顯示答對了，是是回答秒數過了，還是能填答，因為詐騙集團的目的就是要民眾留下個資。

警方表示，若民眾依據引導一一填寫輸入，甚至輸入信用卡資料，日後可能被盜刷。民眾若曾誤信詐騙廣告填輸信用卡號，可儘速聯絡銀行辦理停卡並更換新卡，避免被盜刷。這種中獎通知要求連結建議不要點擊，確保個人財產及個資安全。

警方說，接獲谷哥（Google）通知你是幸運之星，要小心可能是要騙你留下個資，同...
警方說，接獲谷哥（Google）通知你是幸運之星，要小心可能是要騙你留下個資，同時不要點擊連結，確保個人財產及個資安全。圖／警方提供
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警方說，詐騙集團會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答行騙。圖／警方提供
警方說，詐騙集團會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答行騙。圖／警方提供
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警方說，詐騙集團會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答行騙。圖／警方提供
警方說，詐騙集團會以贈送市面最新版手機為餌，提出問題要求回答行騙。圖／警方提供
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詐騙集團廣告盜刷
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