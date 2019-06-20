影／宜蘭救溺首度引進利器 救生圈會自己游到身邊

2019-06-20 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



救生圈會自己游泳去救援！宜蘭海景美，戲水遊客多，萬一有意外，救溺分秒必爭，業者開發電動遙控救生圈，可以游到受溺者身邊，把人帶回來。

這項救溺新利器，經由熱心人士、頭城鎮草嶺慶雲宮大里天公廟民眾捐贈，加入宜蘭縣政府消防局救災情列，共有3組電動遙控救生圈，分別配發在近海的頭城鎮大里、頭城及南方澳分隊使用。

同時，天氣漸熱，戲水、游泳、衝浪、浮潛或水上摩托車等水上活動也漸熱門，但有的旅遊熱點，卻不諳地形，要注意安全。

消防局就提醒，其中，蘇澳鎮內埤海灣屬於陡降型海灘，離岸約10公尺後，外海就有深長的暗溝，最深達上百米，造有反捲流，只要長浪一來，很容易將人捲到外海，南澳海灣也是陡降型海灘，因地形因素沙灘腹地狹長，漲潮時陸地面積狹小，請民眾應隨時觀察海象變化，注意自身安全。

消防局提出6大安全注意事項，讓遊客自保，提出4招，可供溺水自救，6大安全注意事項如下：

1.評估天氣狀況，如遇颱風、大雨特報等情形，切勿冒險從事水上活動。

2.選擇有救生人員值勤的水域從事水上活動，並聽從救生人員指導。

3.不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等禁制標誌的區域戲水或從事任何水上活動。

4.如看到溪河上游山區烏雲密布，或溪河水流突然夾帶大量泥 沙出現混濁狀態，應趕快上岸逃生，以免被暴漲的溪水所圍 困而發生危險。

5.從事磯釣活動應確實穿戴救生衣、釘鞋與安全帽，隨時掌握海 邊風浪等級及漲、退潮時間，並注意可能忽然來襲的瘋狗浪，以免發生事故。

6.如發現有人溺水，應大聲呼叫請求支援，並打118、119向海 巡單位或消防單位求援，切勿自行冒然下水施救；並察看周 圍是否有救生繩、救生圈等具有浮力物品，作為岸上施救的救生器材。

宜蘭縣消防局提醒，若意外落入水中，不要緊張，保持冷靜，並記溺水自救4招：

1.拍打水面：雙手水平舉起向下平拍水面，並大聲呼救，利用動作和聲音引起注意。

2.運用漂浮物：運用現場可得的漂浮物，或是脫下身上的衣物從頭後向前拋，讓衣物充滿空氣形成浮具。

3.水母漂：深吸一口氣，臉向下埋入水中，手與腳向下自然伸直，並將身體放鬆。