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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

男子與妻口角開車載兒子外出 暖警及時關懷父子安人心

2019-06-20 15:42聯合報 記者邵心杰╱即時報導

楊姓男子為了兒子照護問題，與妻子發生口角，昨晚開車載兒子外出，深夜未歸，妻子擔心發生意外，向佳里警分局通報協尋，經調查父子最後位置出現在南區濱南、喜樹路口，台南市警六分局鹽埕派出所員警在黃金海岸周邊的濱南路來回搜尋，總算在濱南路上超商內發現楊父正在餵兒子吃飯，趨前關懷父子，勸說他們返家以免家屬擔憂。

六分局接獲佳里分局緊急協尋通報，立即通報線上巡邏警力加強巡查，但是均未發現該轎車的行蹤，鹽埕派出所員警童文鋒、王寅兒推判父子很可能出現在黃金海岸附近，在濱南路上反覆來回搜尋，果真皇天不負苦心人，在濱南路上超商前發現通報的轎車。

兩人立即下車前往超商內查看，發現被通報的失蹤人口父子，楊父正在餵兒子用餐，關懷父子安撫其情緒，再三勸說其返家，以免家屬擔憂，最後總算說服父子帶回派出所辦理撤尋，家屬得知父子平安，大大鬆了一口氣。

楊父表示，因與家人發生口角，心情鬱悶，加上兒子身體狀況不佳，導致心情低落，才會帶著兒子開車外出想散散心。同時，警方也通報市府衛生局進行關懷。六分局指出，同仁站在家屬親友的立場，片刻不遲疑的盡可能協尋，值得嘉勉，警方也呼籲民眾應尊重生命，對家人及友人應給予適度關心，以免憾事發生。

台南市警六分局鹽埕派出所員警在濱南路上超商內發現楊父正在餵兒子吃飯，趨前關懷父子...
台南市警六分局鹽埕派出所員警在濱南路上超商內發現楊父正在餵兒子吃飯，趨前關懷父子，勸說他們返家以免家屬擔憂。記者邵心杰／翻攝
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鹽埕派出所員警童文鋒（右）、王寅兒在濱南路上反覆來回搜尋，果真皇天不負苦心人，在...
鹽埕派出所員警童文鋒（右）、王寅兒在濱南路上反覆來回搜尋，果真皇天不負苦心人，在濱南路上超商前發現通報的轎車。記者邵心杰／翻攝
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超商失蹤
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