男子與妻口角開車載兒子外出 暖警及時關懷父子安人心

2019-06-20 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



楊姓男子為了兒子照護問題，與妻子發生口角，昨晚開車載兒子外出，深夜未歸，妻子擔心發生意外，向佳里警分局通報協尋，經調查父子最後位置出現在南區濱南、喜樹路口，台南市警六分局鹽埕派出所員警在黃金海岸周邊的濱南路來回搜尋，總算在濱南路上超商內發現楊父正在餵兒子吃飯，趨前關懷父子，勸說他們返家以免家屬擔憂。

六分局接獲佳里分局緊急協尋通報，立即通報線上巡邏警力加強巡查，但是均未發現該轎車的行蹤，鹽埕派出所員警童文鋒、王寅兒推判父子很可能出現在黃金海岸附近，在濱南路上反覆來回搜尋，果真皇天不負苦心人，在濱南路上超商前發現通報的轎車。

兩人立即下車前往超商內查看，發現被通報的失蹤人口父子，楊父正在餵兒子用餐，關懷父子安撫其情緒，再三勸說其返家，以免家屬擔憂，最後總算說服父子帶回派出所辦理撤尋，家屬得知父子平安，大大鬆了一口氣。