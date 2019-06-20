見妙齡女買2萬遊戲點數 超商店員報警阻詐騙

2019-06-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名21歲洪姓女子接獲詐騙電話，對方自稱郵局客服人員，因洪女日前網購化妝品，將會被按月扣款，若需解除VIP會員身分，便須配合客服指示操作ATM，或用現金購買遊戲點數；便利商店一名林姓店員見洪女要購買2萬元的高額遊戲點數，懷疑洪女受騙，通報警方到場後，才一舉視破詐團詭計。

據了解，洪女6月16日接獲來電，稱洪女因先前網購化妝品，電商平台已將其升級為VIP會員，日後將會按月扣款會費，若需解除會員身分，就需要配合客服人員指示，操作ATM提款機，確認帳戶有無扣款紀錄。

但洪女因不諳客服人員指示，多次操作失敗，對方便要求洪女先提領現金購買遊戲點數，再將遊戲點數序號拍照傳給公司辦理退款；洪女聽聞後不疑有他，準備在便利商店中購買2萬元的遊戲點數，便利商店林姓店員見狀，認為洪女購買的額度太高，疑似受騙，便通報警方到場。

警員洪彰擇到場後，看到洪女仍在與「客服人員」通話中，就直接接過電話，向對方表明警察身分，並質疑郵局不會有類似客服人員；詐騙集團見形跡敗露，立刻掛斷電話，此時洪女才驚覺自己受騙，差點就要損失2萬元的生活費。