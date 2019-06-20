秀朗橋下傳溺水 1人被救起1人下落不明

2019-06-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市新店區今天下午傳出2名國小生溺水，目前1名已被救起；另1名仍由消防單位搜救中。