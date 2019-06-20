酷暑北市三人橋下游泳抽筋 一人命危

2019-06-20 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市今天下午14時許，位於文山區景福街146巷的嗚遠橋下，有3名民眾在橋下游泳，因抽筋溺水，2名泳者自行上岸，但有一名年約18歲男子失去呼吸心跳，消防局接獲報案後，送往萬芳醫院救治。