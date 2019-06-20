網路假消息頻傳 刑事局：有跡可循勿觸法

2019-06-20 14:53 中央社 台北20日電



網路謠傳蔡政府金援香港遊行，警方查出和先前詆毀陳其邁為同一人。刑事局今天表示，已成立「查緝假消息專責小組」因應，網路不法言論皆有蛛絲馬跡可循，呼籲網友勿觸法。

刑事局昨天接獲總統府發言人室舉發，指臉書暱稱「李杰」的網友在網路散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億元，高雄登革熱防治零元」等不實訊息。

警方受理偵辦發現，「李杰」和去年底九合一選舉發文製造假消息詆毀民主進步黨籍高雄市長候選人陳其邁的網友「李榮貴」為同一人，除使用照片為同人外，製造假消息手法和相關跡證也相同，由於其帳號是新加坡註冊的假帳號，已經下架，目前併案偵辦中。

刑事局今天表示，為因應明年總統及立委選舉，今年一月已成立「查緝假消息專責小組」，成員共計54人，包括刑事局及各縣市警察局科偵隊，除落實情蒐和情資布建外，也希望徹底淨化選風。

根據刑事局資料顯示，統計去年九合一選舉6月至11月24日投票日止，偵辦假消息案件共計171件；今年1至5月底止則累計為20件，隨著總統大選腳步越來越近，假消息案件數研判將持續增加。

各界憂心假消息問題恐將影響選情。刑事局表示，「查緝假消息專責小組」將積極追查，也已積極和Google及臉書公司合作。

刑事局說，基於言論自由，警方不對訊息真偽做判斷，但只要當事人認為侵害他們本身權益並提告，都會受理積極偵辦；另若涉及人身安全、恐嚇等爭議訊息的公訴罪部分，將主動偵辦。

此外，若網路不法言論IP屬境內部分，將先釐清當事人身分後，交由轄區警局進行相關查處；但若涉及境外IP部分，將透過司法互助或請求國外司法機關協助。

刑事局呼籲，民眾在社群網路、通訊軟體發言時應謹慎，以免引起社會恐慌或造成他人名譽受損，且凡走過必留下痕跡，警方都有蛛絲馬跡可追尋偵辦；同時，民眾觀看網路訊息時，應多加理性看待和判斷，勿輕易受境外言論者影響，造成社會分化。