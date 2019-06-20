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保命手機！北港大火救出6條人命的關鍵時刻通話全曝光

2019-06-20 13:16聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

關鍵時刻「保命手機」救出六條人命！一通119電話讓六條人逃過死神之手。消防隊提醒民眾，遇到緊急危險時，再怎麼急，逃難時務必記得帶上手機，或許一機在手，不但可救己也可救人，雲林縣北港鎮一家大賣場，今天凌晨發生火警，六人受困火場長達50分鐘，走頭無路時，一通119電話救出了所有人，真實的浴火重生故事上演，在三名小孩陸續被從火場抱出時，感動了所有人，這場身陷火海分必爭，與死神拔河的119通話錄音今天曝光。

報案者：我這邊是北港鎮○○路○○號，燒起來了。

執勤員：在燒甚麼？是燒房子嗎？

報案者：對，我們在二樓下不來，一樓起火燒起來了，是鐵皮屋，有濃煙。

執勤員：你們那邊有幾個人？

報案者：我這裡有三個大人、三個小孩，有一個行動不便的。

執勤員：旁邊有沒有窗戶或陽台嗎？

報案者：我這邊都是木板隔間，沒有RC，都在房間裡面。

執勤員：在窗戶邊嗎？

報案者：對，濃煙很大。

執勤員：趕快把房門關起來，不要讓濃煙跑進房間。

報案者：慌張中.....（依執勤者所說趕忙去做）

執勤員：你們現在所在的房間是在建築物的哪裡？

報案者：在建築物二樓的後面。

執勤員：好，我已經將訊息告知現場救災的消防人員了，你不要慌張，趕快拿棉被甚麼的將房門底下的門縫堵住，不要讓濃煙跑進來。

報案者：好

執勤員：可以拿濕毛巾摀著口鼻避免吸入濃煙。

............消防人員到場搶救...........(持續通話安撫中)

執勤員：房門不要鎖，然後敲房門，讓消防人員知道你們所在的位置。

執勤員：不要急不要慌，因為建築物內沒有光線有雜物，所以裡面的消防人員需要一點時間到你們所在的位置，呼吸不要太急促，你們都很勇敢，注意看看大家是不是都還醒著，消防人員正努力的去救你們，呼吸盡量放緩，注意看看有沒有聽到消防人員的聲音。

報案者：有。

執勤員：你注意聽一下如果消防人員聲音很近，就敲門讓消防人員知道你們的位置，樓下的火已經滅掉了，只剩下煙，所以你們注意聽一下聲音等待救援。

報案者：消防人員看到我們了，在後面，有跟我們對話，窗戶邊有鐵窗，他們要架梯。

執勤員：好，消防人員需要割鐵窗，割鐵窗的時候要離鐵窗一點距離，然後消防人員會把你們救出來，你們現在都是很安全的，所以不要慌張，然後告訴消防人員旁邊房間還有人。

報案者：好。

報案者：在破壞鐵窗了。

執勤員：好。

.............消防人員陸陸續續將受困民眾救出..............當滿身被燻黑的孩子被消防員抱出的那一刻，賣場店家的人掉淚了，在場的人也感動萬分，一場成功的火場救人行動，在眼淚和笑容中落幕.....。消防隊再次提醒，即便你不懂消防逃生技能，但逃難時務必要記得帶上手機，這可是很重要的求生工具。

消防員從火場中抱出從死神手中奪回的小孩，讓所有人都深深感動。記者蔡維斌／翻攝
消防員從火場中抱出從死神手中奪回的小孩，讓所有人都深深感動。記者蔡維斌／翻攝
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行動不便的受困婦人也安全被救出。圖／北港前鎮長張勝智提供
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火場一人一人被救出送醫，店主人才卸下心中大石跟著家人趕到醫院。記者蔡維斌／翻攝
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唯一逃出來的大賣場店主人忙著告訴第一時間抵達的消防分隊長吳宗憲，火場裡有六人受困...
唯一逃出來的大賣場店主人忙著告訴第一時間抵達的消防分隊長吳宗憲，火場裡有六人受困，要他趕快救人。記者蔡維斌／攝影
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