保命手機！北港大火救出6條人命的關鍵時刻通話全曝光

2019-06-20 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



關鍵時刻「保命手機」救出六條人命！一通119電話讓六條人逃過死神之手。消防隊提醒民眾，遇到緊急危險時，再怎麼急，逃難時務必記得帶上手機，或許一機在手，不但可救己也可救人，雲林縣北港鎮一家大賣場，今天凌晨發生火警，六人受困火場長達50分鐘，走頭無路時，一通119電話救出了所有人，真實的浴火重生故事上演，在三名小孩陸續被從火場抱出時，感動了所有人，這場身陷火海分必爭，與死神拔河的119通話錄音今天曝光。

報案者：我這邊是北港鎮○○路○○號，燒起來了。

執勤員：在燒甚麼？是燒房子嗎？

報案者：對，我們在二樓下不來，一樓起火燒起來了，是鐵皮屋，有濃煙。

執勤員：你們那邊有幾個人？

報案者：我這裡有三個大人、三個小孩，有一個行動不便的。

執勤員：旁邊有沒有窗戶或陽台嗎？

報案者：我這邊都是木板隔間，沒有RC，都在房間裡面。

執勤員：在窗戶邊嗎？

報案者：對，濃煙很大。

執勤員：趕快把房門關起來，不要讓濃煙跑進房間。

報案者：慌張中.....（依執勤者所說趕忙去做）

執勤員：你們現在所在的房間是在建築物的哪裡？

報案者：在建築物二樓的後面。

執勤員：好，我已經將訊息告知現場救災的消防人員了，你不要慌張，趕快拿棉被甚麼的將房門底下的門縫堵住，不要讓濃煙跑進來。

報案者：好

執勤員：可以拿濕毛巾摀著口鼻避免吸入濃煙。

............消防人員到場搶救...........(持續通話安撫中)

執勤員：房門不要鎖，然後敲房門，讓消防人員知道你們所在的位置。

執勤員：不要急不要慌，因為建築物內沒有光線有雜物，所以裡面的消防人員需要一點時間到你們所在的位置，呼吸不要太急促，你們都很勇敢，注意看看大家是不是都還醒著，消防人員正努力的去救你們，呼吸盡量放緩，注意看看有沒有聽到消防人員的聲音。

報案者：有。

執勤員：你注意聽一下如果消防人員聲音很近，就敲門讓消防人員知道你們的位置，樓下的火已經滅掉了，只剩下煙，所以你們注意聽一下聲音等待救援。

報案者：消防人員看到我們了，在後面，有跟我們對話，窗戶邊有鐵窗，他們要架梯。

執勤員：好，消防人員需要割鐵窗，割鐵窗的時候要離鐵窗一點距離，然後消防人員會把你們救出來，你們現在都是很安全的，所以不要慌張，然後告訴消防人員旁邊房間還有人。

報案者：好。

報案者：在破壞鐵窗了。

執勤員：好。