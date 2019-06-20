疑抖音網紅赤腳闖入社區亂開門 居民人心惶惶報警求救

2019-06-20 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市蘆洲區某社區大樓，昨日出現1名不明男子疑似亂入社區，還逐戶將居民的大門試圖打開，讓居住在該處的社區居民人心惶惶，擔心男子有不法意圖；但有網友就認出，該名男子疑似為抖音網紅，更曾擔任過知名電台音樂DJ，蘆洲警方不願證實，僅表示會再瞭解男子進入社區的目的。

被住戶指控無故亂入社區的黃姓男子（39歲），昨日下午5時許進入蘆洲區中山二路1處社區大樓，但黃男卻被社區住戶指出當天他竟1戶1戶嘗試要打開住戶的大門，讓居住在該社區的民眾一度恐慌害怕，還發現黃男居然赤腳走動，覺得他十分可疑。

但社區民眾質問他有何目的時，黃男卻回答不清楚，僅表示是來社區找朋友，但對於為何要嘗試打開住戶的大門，甚至還連按多戶人家的門鈴卻解釋不清，引來住戶不滿，要求保全立即將男子趕走。

社區主委為了安全起見立即叫來員警處理，黃男的怪異行徑讓住戶感到害怕，馬上調閱監視器，上傳地方臉書社團提醒附近更寮地區的居民注意。