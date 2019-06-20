老船長暈船觸礁 鄉民合力將船拉進港

2019-06-20 12:01 中央社 台東縣20日電



台東縣新港漁港「三和16」號漁船觸礁半沉，附近3艘漁船將它拖帶進港，接著由多位鄉民合力拉到安全的地方。

海巡署東部分署第13岸巡隊新港安檢所守望哨人員，昨日中午12時許發現新港籍「三和16」號漁船於返港至港嘴前方100公尺處海域不慎觸礁擱淺。

海巡立即派遣海巡艇（PP-2026）前往協助，到達現場海域後，發現「三和16」號漁船已半沉沒海中，且已有新港籍「捷安6」、「大發興」及「金滿財168」等3艘漁船於現場拖帶救援中，3船員平安獲救海巡艇於是在一旁戒護。

第13岸巡隊表示，漁船觸礁處是暗礁區，漁船不易進入，必須用繩索拖帶漁船入港，感謝附近3艘漁船協助。

3艘漁船將「三和16」號漁船入港後，載浮載沉，原本要拖上岸修護，後來因為船體無法扶正，數10名鄉親利用繩索合力將船拉到較深港區安置，等待今天由大型吊車在將船體吊起維修。

林姓船長說，昨天中午太熱了，不慎觸礁，造成大錯，導致右舷破裂船身進水傾斜，感謝大家幫忙。

當地文史工作者鄭國正看到鄉民合作拉船的畫面，感動的說，從「日正當中」忙到「夕陽西下」，大家同心協力將船穩固減少損失，大家在岸邊共拉繩索的畫面，令人感動更勝晚霞餘暉，「溫暖你我的心」。