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北港深夜大火受困50分鐘 全靠這支手機保住了6條命

2019-06-20 10:28聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港鎮鬧區一家五金大賣場今天凌晨發生火警，店家6名大人、小孩受困火場長達50分鐘，奇蹟式被救出，保住了6條人命，以火場這座面積不大的兩層樓鐵處屋，困在如此長時間的濃煙大火中，如何保命，全靠消防員和受困婦人長達50分鐘保持通話，除讓搶救人員摸清火場情況，沒讓火勢蔓延，也指導受困人如何正確逃生，最後才順利被救出，連其中一名行動不便的婦人也被救出，可說是「保命手機」救了一家六口的命。

位於北港鬧區教堂旁的這家大賣場，占地百餘坪，昨天深夜10點30分打烊，店家6人到店後相連的另一棟住家休息，11點左右即傳出火警，據消防隊報案時間是11點8分。

消防車趕到時，鐵皮屋已陷入濃煙，根本無法進入，唯一逃出的陳姓店主人告知火場有六人受困，第一趕到現場指揮的北港分隊長吳宗憲馬上請求支援，整個救火和救人程序十分流暢，也很快壓制火勢，沒讓大火蔓延到賣場，更順利救出受困六人，保住了店家性命和財產，可說不幸中大幸。

受困的六人如何在長達50分鐘仍能被救出，事後才發現是34歲的受困婦人，她打電話報案後，消防隊受理報案的119人員，即隨時和她保持通話，很快摸清火場的房間和樓梯位置，以及火勢濃量較大的位置，119人員在掌握火場房間配置後，除通報現場救火人員，採取更正確的救火路線，在17分鐘後馬上控制火勢，沒讓大火蔓延到緊鄰的賣場。

除了控制火勢，11點47分救出第一位受困的50歲且行動不便的婦人，11點50分救出這位報案且與119隨時保持通話的婦人，接著再陸續救出另1名男子和3名小孩，殘火也在今天1點8分撲滅，成功完成救火和救人任務。

受困6人奇蹟式保住性命，全靠119人員和這名34歲受困婦人保持長達約50分鐘的通話，讓救火人員掌握建築屋況、人員受困位置，最重要是在通話中，不斷安撫緊張惶恐的婦人，要她沈靜面對危難，並指導她在把孩子和受困的人引導到一房間，關閉房門並靠唯一的窗戶呼吸，才保住了受困人的性命。

被救出的6人除兩人輕微吸入性嗆傷，其餘都無恙，「保命手機」保住了6名受困人的命，有驚無險，也傳為這場驚險火警的佳話，分隊長吳宗憲在完成救火任務後，卸下裝備坐在地上，只對記者輕輕微笑。

消防員分組用水柱制濃煙和火勢，從一樓和二樓攻堅進入火場救人。記者蔡維斌／攝影
消防員分組用水柱制濃煙和火勢，從一樓和二樓攻堅進入火場救人。記者蔡維斌／攝影
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消防員馬上為受困的孩子帶上空氣罩，提供新鮮空氣。記者蔡維斌／翻攝
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被救出的小孩馬上被送醫。記者蔡維斌／翻攝
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萬險中被救出的小孩坐在救護車內，一臉茫然心悸猶存，似乎還不知發生什麼事。記者蔡維...
萬險中被救出的小孩坐在救護車內，一臉茫然心悸猶存，似乎還不知發生什麼事。記者蔡維斌／翻攝
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兩個小時艱鉅任務，完成救火和救人的消防員，雖很累只能坐在地上稍作休息，但對完成任...
兩個小時艱鉅任務，完成救火和救人的消防員，雖很累只能坐在地上稍作休息，但對完成任務心情顯得欣悅。記者蔡維斌／攝影
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關鍵時刻！消防員分組從一樓和二樓攻堅進入火場，順利把受困六人救出。記者蔡維斌／攝...
關鍵時刻！消防員分組從一樓和二樓攻堅進入火場，順利把受困六人救出。記者蔡維斌／攝影
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救出的小孩被抱出火場時，全場感動。記者蔡維斌／翻攝
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關鍵時刻！消防員分組從一樓和二樓攻堅進入火場，順利把受困六人救出。記者蔡維斌／攝...
關鍵時刻！消防員分組從一樓和二樓攻堅進入火場，順利把受困六人救出。記者蔡維斌／攝影
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這位用手機和119保持通話，救了全家6條命的婦人，也被救上救護車。記者蔡維斌／翻...
這位用手機和119保持通話，救了全家6條命的婦人，也被救上救護車。記者蔡維斌／翻攝
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