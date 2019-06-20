北港賣場大火靠正確逃生觀 讓6人死裡逃生獲救

2019-06-20 02:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮鬧區一家五金大賣場，今晚發生火警，除了陳姓店老板自行逃出，包括店老板的小姨子和3名小孩全都受困火場，情況十分緊急，消防隊冒著濃煙第一時間進入火場，但未發現受困的人，馬上增援再進入火場，整個搶救過程約有20分鐘，如何在濃煙大火的生死關頭中，六人全部被救出死裡逃生，消防隊表示，在消防員攻入之前，受困人擁有正確的逃生觀念，爭取分秒必爭的吸呼機會，才讓6人死裡逃生順利獲救，可說不幸中大幸。

這家五金大賣場起火後，鄰居說，當時聽到幾聲悶爆的聲音，探頭一看，賣場後側的老闆住處冒出濃煙。消防隊獲報很快趕到現場，北港分隊長吳宗憲得知有六人受困火場，馬上請求支援，並在第一時間，由第一組人進入濃煙火場中搜救。

搜救過程中，屋內不時悶爆，竄出一團又一團的濃煙，讓消防員無法靠近，情勢十分緊張，消防隊增援人員抵達，馬上再派第二隊人員從一樓及二樓分頭攻入火場，生死一瞬間，時間分秒過去，受困時間已超過10多分鐘，現場的人都認為受困的人恐已凶多吉少。

第二大隊長沈俊興說，當時以水柱掩護，搶救人員深入屋後，才在一處陽台發現一名婦人，另一組人員則在二樓一房間內，找到另外五名大人和小孩，趕緊將3個大人、3個小孩全數救出，6人意識清楚，輕微嗆傷均送北港媽祖醫院醫治，已無大礙，為避免意外，2名大人轉送台中和彰化醫院觀察。

沈俊興表示，受困的人被救出後，消防隊再進入做最後搜尋，確認沒人加上火勢撲滅，凌晨一點多才撤隊，只留一組人員守候，以防萬一。