北港五金賣場大火6人全救出 消防隊：歸功求生觀念正確

2019-06-20 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣北港鎮市區公園路一家五金大賣場，昨晚11點多發生火警，消防人員趕到時，店主人指稱妻兒與家人都還受困其中，稍早午夜12點10分，消防隊以破壞器材深入火場二樓救人，看到二樓大窗戶擠滿了受困大人小孩 6人，他們雖被濃煙熏黑，但意識均清楚，逐一將受困6人全數救出，但賣場內有許多家庭用品的易燃物，消防人員先控制火勢，之後再進入火場查探以了解有無其他人員受困 。

北港消防分隊長吳宗憲表示，6名大人小孩得以全數救出，全靠他們火場求生觀念正確，當發現門外通路受阻時，立即把房門關閉，阻隔濃煙進入房間，另一方面他們把與外面聯通窗戶打開，全數聚集窗戶等通風處求救，讓消防人員得以迅速找到人。

根據現場指揮官指出，消防局在昨晚11點8分接獲賣場主人報案，他十分焦急指稱自己先逃出火場，但老婆小孩等7名親人還在裡頭，情況十分危急，消防人員最後只救出6人，賣場主人說他太緊張一時之間未算清楚有多少親人還在火場，最後清點人數為6人，而這6名大人小孩都已在深夜獲救。