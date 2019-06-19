臉書社團一夕被消失粉絲哀鴻遍野 原因管理員把關不嚴

2019-06-19 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



臉書社團版主和管理員要小心魔鬼藏在細節裡，對粉絲上傳的貼文和影片若未仔細把關，社團可能一夕間「被消失」，最近彰化縣網友遍野哀鴻，有15萬多名粉絲的「員林人大小事」社團已被永遠消失，社頭人俱樂部、大家來起笑社團接著先後被消失；大家來起笑的版主向臉書承諾今後嚴審貼文，並變更社團名稱和封面照片後，社團才獲重生，保住27萬多名的粉絲。

員林大小事就沒那麼幸運，至今仍無力回天。臉書有多個「員林人大小事」社團有多個，人數最多的15萬多名員林人大小事5月間一夕間不明原因被消失，讓版主和粉絲無法接受。

5月21日，張姓版主在友好的「大員林生活圈」社團貼文，向粉絲說，員林人大小事遭人惡意檢舉被刪除，「非常抱歉，經過與FB官方的來回周旋，確定已經被刪除了，萬般無奈下，我們管理團隊選擇重新出發擔起責任…」。版主成立「正員林人大小事正《一起找回最初的大小事》」，想找回昔日的粉絲，努力到昨天只回來3097名。

社頭鄉粉絲人數最多的在地社團「社頭人俱樂部」，人數有5萬8720名，18日也下臉書官方移除，版主力爭無效，無奈貼文聲明「5.8萬人的在地社團確定進入歷史了」，是否另立社團？粉絲很期待。

「大家來起笑」版主何笑長說，18日一早他發覺社團被臉書官方移除後，立刻提出審查要求，除刪除一支不雅的短片貼文，將社團名稱改為「一起來歡笑」並變更封面，也承諾今後會嚴格審查貼文，才獲臉書官方諒解而解禁，讓27萬多名粉絲都回來。

據了解，社團被臉書官方移除的原因，主要是臉書官方認定版主和和管理員未盡審查把關責任，社團出現有人上傳「美女的照片及交友id」、直播和商家買賣糾紛、被認為傾中或急獨的政治文，造成粉絲批評，甚至互嗆而提出檢舉。