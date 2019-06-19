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苗栗縣7個月22人遭咬傷 防範蛇吻有撇步

2019-06-19 18:28聯合報 記者范榮達╱即時報導

天氣越來越炎熱，蛇類活動頻繁，苗栗縣政府消防局統計發現，今年暖冬現象明顯，1到3月捕蛇高達237件，遠超過去年、前年同期72件及89件，6月至今也有254件，苗栗縣政府衛生局最近統計去年9月到今年3月，共有22人被毒蛇咬傷送醫救命。

消防局建議如果發現蛇類入侵屋內，可以利用掃把及畚斗，將蛇輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶中，將上蓋密封，若無法第一時間處理，確認蛇出現或躲藏的位置，可利用寬膠帶，黏性面向上圍住蛇躲藏位置或出入口通道，關燈並撤出人員，靜待蛇遭膠帶糾纏，打「119」請求協助後續處理。

民眾在野外從事活動，可以穿著包鞋、雨鞋，戴帽子預防蛇吻，搭配使用登山杖、樹枝，打草驚蛇警告，如果發現蛇類，一般牠遇到驚嚇或威脅，循本能虛張聲勢，極少會主動攻擊，因此只要安靜離開，萬一不慎被毒蛇咬傷，千萬保持鎮靜。

衛生局提醒牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品、要包傷口上緣、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫，

衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、大順醫院，都有24小時急診服務處理傷口及蛇毒血清施打，此外，泰安鄉衛生所及象鼻衛生室也放置蛇毒血清供緊急使用。

天氣逐漸炎熱，苗栗縣政府消防局及衛生局提醒注意防範蛇吻。圖／苗栗縣政府消防局提供
天氣逐漸炎熱，苗栗縣政府消防局及衛生局提醒注意防範蛇吻。圖／苗栗縣政府消防局提供
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衛生所苗栗縣
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