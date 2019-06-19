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北市警局72人調動 天母兩警酒駕所長調職

2019-06-19 17:25中央社 台北19日電

北市警察局昨天發布72名中高階警官人事調動名單，統一於明天向新單位報到。由於士林分局天母派出所長林廷睿任內發生兩起員警酒駕案，改調為信義分局警務員一職。

市警局昨天公布中高階警官人事調動名單，調整派補第四至九序列秘書、副分局長、技正、組長、主任、股長、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、副中隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務，共計72人，統一20日離到職。

這次調動名單囊括24個派出所所長，其中林廷睿因任內發生轄下兩起員警酒駕案，由原職士林分局天母派出所所長改調為信義分局警務員。

另，先前已經過考試且具所長候用資格的大安分局敦南派出所副所長吳嘉葳、中山分局中山一派出所副所長盧俊宇兩人，符合升職條件，這次分別調任松山分局東社派出所所長和內湖派出所所長。

由於近年報考派出所所長人數有不足問題，市警局表示，已增訂相關鼓勵擔任所長的精進作為，包括增加所長行政獎勵、試辦增置第二副所長等相關措施，且今年7月起所長經考核優良且符合升職資格者將優先拔擢，以適時激勵士氣。

相關調動名單如下：

1.台北市警察局大安分局副分局長程紹頤調任台北市警察局督察室秘書。

2.台北市警察局信義分局副分局長陳少旭調任台北市警察局大安分局副分局長。

3.台北市警察局中正第二分局副分局長林玉治調任台北市警察局信義分局副分局長。

4.台北市警察局保安科警備股股長陳國座調任台北市警察局中正第二分局副分局長。

5.台北市警察局內湖分局行政組組長呂政國調任台北市警察局資訊室技正。

6.台北市警察局內湖分局交通組組長吳鈞裕調任台北市警察局內湖分局行政組組長。

7.台北市警察局督察室督察員洪明賢調任台北市警察局內湖分局交通組組長。

8.台北市警察局士林分局行政組組長蔡玉墩調任台北市警察局士林分局民防組組長。

9.台北市警察局文山第一分局行政組組長徐明發調任台北市警察局士林分局行政組組長。

10.台北市警察局中正第一分局勤務指揮中心主任陳秀華調任台北市警察局信義分局勤務指揮中心主任。

11.台北市警察局後勤科庶務股股長柯立福調任台北市警察局中正第一分局勤務指揮中心主任。

12.台北市警察局後勤科警務正吳立傑調任台北市警察局後勤科庶務股股長。

13.台北市警察局公共關係室警務正宋俊良調任台北市警察局保防科保防股股長。

14.台北市警察局文山第一分局督察組組長蔡岳良調任台北市警察局保安科警備股股長。

15.台北市警察局交通警察大隊執法組組長顏三隆調任台北市警察局文山第一分局督察組組長。

16.台北市警察局交通警察大隊綜合組組長王均調任台北市警察局交通警察大隊執法組組長。

17.台北市警察局勤務指揮中心督察員鄭培淩調任台北市警察局交通警察大隊綜合組組長。

18.台北市警察局中正第一分局民防組組長蔡瑞騰調任台北市警察局民防管制中心修護股股長。

19.台北市警察局中正第二分局民防組組長時自廣調任台北市警察局中正第一分局民防組組長。

20.台北市警察局民防管制中心修護股股長汪志皇調任台北市警察局中正第二分局民防組組長。

21.台北市警察局刑事警察大隊勤務指揮中心主任陳聲毅調任台北市警察局大安分局秘書室主任。

22.台北市警察局大安分局秘書室主任鄭彩文調任台北市警察局刑事警察大隊勤務指揮中心主任。

23.台北市警察局文山第一分局勤務指揮中心主任陳信安調任台北市警察局南港分局勤務指揮中心主任。

24.台北市警察局南港分局勤務指揮中心主任溫冀傑調任台北市警察局文山第一分局勤務指揮中心主任。

25.台北市警察局刑事鑑識中心警務正陳躍翔調任台北市警察局刑事鑑識中心綜合股股長。

26.台北市警察局督察室警務正張育豪調任台北市警察局督察室督察員。

27.台北市警察局保安科警務正陳育健調任台北市警察局督察室警務正。

28.台北市警察局犯罪預防科警務正呂鴻裕調任台北市警察局保安科警務正。

29.台北市警察局交通警察大隊中隊長洪緯修調任台北市警察局犯罪預防科警務正。

30.台北市警察局督察室警務正蔡漢政調任台北市警察局督察室督察員。

31.台北市警察局行政科警務正劉光恆調任台北市警察局督察室警務正。

32.台北市警察局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長尤仁駿調任台北市警察局行政科警務正。

33.台北市警察局交通警察大隊警務員劉熙能調任台北市警察局防治科警務正。

34.台北市警察局中正第二分局警務員黃建盛調任台北市警察局秘書室警務正。

35.台北市警察局中山分局圓山派出所警務員兼所長辜欽祥調任台北市警察局犯罪預防科警務正。

36.台北市警察局民防管制中心警務正蔡仁華調任台北市警察局公共關係室警務正。

37.台北市警察局防治科警務正周永健調任台北市警察局民防管制中心警務正。

38.台北市警察局大安分局新生南路派出所警務員兼所長游進軍調任台北市警察局防治科警務正。

39.台北市警察局中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長魏子淘調任台北市警察局後勤科警務正。

40.內政部警政署刑事警察局偵查正高玉松調任台北市警察局勤務指揮中心督察員。

41.台北市警察局松山分局警備隊隊長陳裕原調任台北市警察局大安分局警備隊隊長。

42.台北市警察局北投分局警備隊隊長戴嘉烈調任台北市警察局松山分局警備隊隊長。

43.台北市警察局刑事警察大隊刑事警務員楊富閎調任台北市警察局北投分局警備隊隊長。

44.台北市警察局中山分局警備隊隊長林德裕調任台北市警察局松山分局警務員。

45.台北市警察局保安警察大隊副中隊長蔡文宗調任台北市警察局刑事警察大隊警務員。

46.台北市警察局刑事警察大隊刑事警務員廖其煌調任台北市警察局保安警察大隊副中隊長。

47.台北市警察局士林分局天母派出所警務員兼所長林廷睿調任台北市警察局信義分局警務員。

48.台北市警察局內湖分局內湖派出所警務員兼所長吳柏緯調任台北市警察局士林分局天母派出所警務員兼所長。

49.台北市警察局中山分局中山一派出所巡官兼副所長盧俊宇調任台北市警察局內湖分局內湖派出所警務員兼所長。

50.台北市警察局松山分局東社派出所警務員兼所長曾聰義調任台北市警察局中山分局圓山派出所警務員兼所長。

51.台北市警察局大安分局敦化南路派出所巡官兼副所長吳嘉葳調任台北市警察局松山分局東社派出所警務員兼所長。

52.台北市警察局萬華分局康定路派出所巡官兼所長陳右霖調任台北市警察局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長。

53.台北市警察局中山分局民權一派出所警務員兼所長林胡坤調任台北市警察局大安分局新生南路派出所警務員兼所長。

54.台北市警察局大安分局瑞安街派出所警務員兼所長黃建彰調任台北市警察局中山分局民權一派出所警務員兼所長。

55.台北市警察局大安分局臥龍街派出所警務員兼所長侯宏哲調任台北市警察局大安分局瑞安街派出所警務員兼所長。

56.台北市警察局文山第二分局興隆派出所警務員兼所長洪長義調任台北市警察局大安分局臥龍街派出所警務員兼所長。

57.台北市警察局北投分局關渡派出所警務員兼所長張君業調任台北市警察局文山第二分局興隆派出所警務員兼所長。

58.台北市警察局士林分局刑事警務員陳盛炎調任台北市警察局北投分局關渡派出所警務員兼所長。

59.台北市警察局中山分局中山一派出所警務員兼所長曾渙清調任台北市警察局中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長。

60.台北市警察局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長林宇鴻調任台北市警察局中山分局中山一派出所警務員兼所長。

61.台北市警察局松山分局松山派出所警務員兼所長呂滄棋調任台北市警察局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長。

62.台北市警察局大安分局和平東路派出所警務員兼所長鄭碩堯調任台北市警察局松山分局松山派出所警務員兼所長。

63.台北市警察局萬華分局桂林路派出所警務員兼所長張伯榮調任台北市警察局大安分局和平東路派出所警務員兼所長。

64.台北市警察局中山分局大直派出所警務員兼所長張義和調任台北市警察局萬華分局桂林路派出所警務員兼所長。

65.台北市警察局北投分局石牌派出所警務員兼所長黃敏調任台北市警察局中山分局大直派出所警務員兼所長。

66.台北市警察局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長劉枝祥調任台北市警察局北投分局石牌派出所警務員兼所長。

67.台北市警察局萬華分局西園路派出所警務員兼所長黃升揮調任台北市警察局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長。

68.台北市警察局內湖分局西湖派出所警務員兼所長陳謙時調任台北市警察局萬華分局西園路派出所警務員兼所長。

69.台北市警察局內湖分局康寧派出所警務員兼所長黃甯調任台北市警察局內湖分局西湖派出所警務員兼所長。

70.台北市警察局松山分局警務員駱伯舟調任台北市警察局內湖分局康寧派出所警務員兼所長。

71.台北市警察局交通警察大隊警務員簡宗瑋調任台北市警察局交通警察大隊中隊長。

72.台北市警察局大同分局督察組巡官沈邵群調任台北市警察局文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長。

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