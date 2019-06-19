新北警偕同汐止國泰醫院 力推指紋捺印服務
新北市警局日前偕同汐止國泰綜合醫院舉辦「友善社區，守護長者-指向回家的路」指紋捺印宣導活動，邀請藝人侯怡君以家屬角度分享長期照護的心路歷程，新北市副市長謝政達、汐止國泰綜合醫院院長李毓芹及新北市警局長陳檡文也帶領現場失智症長者捺印指紋，以提倡指紋捺印服務，並鼓勵有需要的民眾自主向警察機關申請指紋捺印。
據統計，新北市每年走失的人口數約有5,000人，其中65歲以上走失人口就有734名，而一般民眾如遇上走失者多半也會送到警察局，若有預先辦理指紋捺印，則有助於警察以專業能力為走失者找到回家的路，重回家庭懷抱，減少悲劇發生。陳檡文就表示，「為身分不明者找回身分、為走失者找到回家的路」是警察為民服務工作中最關心的事，也是責無旁貸的責任。
除接受家屬自願申請指紋捺印外，新北警局此次更主動與衛生局合作，以汐止國泰綜合醫院為起點，陸續針對新北市轄內52個社區服務據點辦理老人指紋捺印服務，同時為了提升捺印的效率與品質，警局亦規劃採購新式指紋採取設備，積極推動相關服務，減少長者走失時，未戴證件、查明身分不易的困擾，進而建構高齡友善城市。讓家屬能夠安心讓長者出門活動，而不用擔心走失或發生意外。
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