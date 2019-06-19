新北警偕同汐止國泰醫院 力推指紋捺印服務

2019-06-19 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市警局日前偕同汐止國泰綜合醫院舉辦「友善社區，守護長者-指向回家的路」指紋捺印宣導活動，邀請藝人侯怡君以家屬角度分享長期照護的心路歷程，新北市副市長謝政達、汐止國泰綜合醫院院長李毓芹及新北市警局長陳檡文也帶領現場失智症長者捺印指紋，以提倡指紋捺印服務，並鼓勵有需要的民眾自主向警察機關申請指紋捺印。

據統計，新北市每年走失的人口數約有5,000人，其中65歲以上走失人口就有734名，而一般民眾如遇上走失者多半也會送到警察局，若有預先辦理指紋捺印，則有助於警察以專業能力為走失者找到回家的路，重回家庭懷抱，減少悲劇發生。陳檡文就表示，「為身分不明者找回身分、為走失者找到回家的路」是警察為民服務工作中最關心的事，也是責無旁貸的責任。