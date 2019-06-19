百萬現金遺失了？原封不動放這裡 粗心男尷尬說：歹謝

2019-06-19 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市賴姓商人開新車返家，接到妻子電話要他下樓幫忙停車，進屋後賴男誤以為裝有一百萬元現金的背包遭竊，趕緊報警。經員警細心陪同尋找，原來是賴男急著替妻子停車，一時粗心將背包隨手放在機車座墊上，所幸現金完好無缺，讓嚇出一身汗的賴男尷尬直說，「歹謝啦！沒想到這種烏龍也發生在我身上」。

台中市警局第五分局松安所前晚清晨1時許接獲報案，報案人只說一個隨身背包遺失，需要警方協助。員警尤天華與吳鑑恩到場，賴姓商人(42歲)才吞吞吐吐、緩緩說出，遺失的後背包內其實裝有一百萬現金，是隔天準備付新車頭期款的錢，他才會急著報警，請警方協助。

員警請賴男冷靜下來，仔細回想回家經過，賴男說，他晚上開著新車回家，停好車搭電梯上樓，又接獲妻子電話要他幫忙停車，他再搭電梯到地下室幫妻子停車，兩人返家卻發現裝有現金的後背包不見了。

兩名員警陪同賴姓商人返回地下室停車場尋找，先查看賴姓商人日系百萬名車沒有異狀，隨後走到賴男妻子車輛前時，員警一眼看到停在旁邊的機車座墊上有個深色後背包，賴男一眼認出，「就是這個包！」

原來賴男忙著停車，一時粗心忘記自己隨手將後背包放在機車座墊上離去；警員尤天華說，「大哥，你先看一下。你先確認一下東西有沒有短少」、「喔！你這太貴重了！大哥！」再次提醒賴男仔細檢查現金有無短缺。