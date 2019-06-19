親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

百萬現金遺失了？原封不動放這裡 粗心男尷尬說：歹謝

2019-06-19 15:42聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市賴姓商人開新車返家，接到妻子電話要他下樓幫忙停車，進屋後賴男誤以為裝有一百萬元現金的背包遭竊，趕緊報警。經員警細心陪同尋找，原來是賴男急著替妻子停車，一時粗心將背包隨手放在機車座墊上，所幸現金完好無缺，讓嚇出一身汗的賴男尷尬直說，「歹謝啦！沒想到這種烏龍也發生在我身上」。

台中市警局第五分局松安所前晚清晨1時許接獲報案，報案人只說一個隨身背包遺失，需要警方協助。員警尤天華與吳鑑恩到場，賴姓商人(42歲)才吞吞吐吐、緩緩說出，遺失的後背包內其實裝有一百萬現金，是隔天準備付新車頭期款的錢，他才會急著報警，請警方協助。

員警請賴男冷靜下來，仔細回想回家經過，賴男說，他晚上開著新車回家，停好車搭電梯上樓，又接獲妻子電話要他幫忙停車，他再搭電梯到地下室幫妻子停車，兩人返家卻發現裝有現金的後背包不見了。

兩名員警陪同賴姓商人返回地下室停車場尋找，先查看賴姓商人日系百萬名車沒有異狀，隨後走到賴男妻子車輛前時，員警一眼看到停在旁邊的機車座墊上有個深色後背包，賴男一眼認出，「就是這個包！」

原來賴男忙著停車，一時粗心忘記自己隨手將後背包放在機車座墊上離去；警員尤天華說，「大哥，你先看一下。你先確認一下東西有沒有短少」、「喔！你這太貴重了！大哥！」再次提醒賴男仔細檢查現金有無短缺。

賴男確認現金沒有短少，自己已嚇出一身冷汗，並尷尬地向員警道謝，「歹謝喔！沒想到這種烏龍發生在我身上」，鬆了一口氣的賴男心懷感謝的告訴員警，雖然是鬧了場烏龍，但過程中他看到警方的熱心與耐心，心裡非常感動。

賴姓商人(右)一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室，所幸員警耐心陪同...
賴姓商人(右)一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室，所幸員警耐心陪同尋獲。記者林佩均／翻攝
分享
賴姓商人一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室。記者林佩均／翻攝
賴姓商人一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室。記者林佩均／翻攝
分享
賴姓商人一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室，所幸員警耐心陪同尋獲。...
賴姓商人一時粗心，將裝有一百萬元現金的後背包放置在地下室，所幸員警耐心陪同尋獲。記者林佩均／翻攝
分享

電梯台中市停車場
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

遇盤查虛心衝撞員警 嘉市巡佐送醫

2019-06-19 15:39

管教不爽用竹棍毆打幼童 母同居男友吃上官司

2019-06-19 14:23

台東成功外海漁船擱淺 3船員獲救均安

2019-06-19 14:20

酒後小便卻跌6米高整修中停車場 日男來台自由行身亡

2019-06-19 14:23

保護令要當真 女子猛按丈夫住家門鈴被起訴

2019-06-19 14:22

一波三折不放棄 警送跌倒失憶婦返家

2019-06-19 14:22

daughter！女兒走失 印尼婦哭喊被誤認為精神異常

2019-06-19 13:19

再傳洗手台爆裂傷人！10歲男童斷8條血管神經送醫

2019-06-19 13:07

影／反毒逗陣來！ 濫用藥物近七成29歲以下

2019-06-19 12:16

影／員警受理詐騙處理失宜 險害被害人成共犯

2019-06-19 11:43

回家搞錯方向緊張 老婦竟駕車逆向停機車道

2019-06-19 11:43

台中汽車修配廠暗夜大火 燒毀7車無人傷亡

2019-06-19 11:02

流浪漢闖台鐵新豐北湖站軌道排石 影響10列次通行

2019-06-19 10:17

影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看

2019-06-19 09:07

擦撞 機車騎士慘死

2019-06-19 00:26

人質事件涉險談判 破格升職

2019-06-19 00:24

無人機偵蒐 高雄艦趕走陸船

2019-06-19 00:19

澎湖女教師低頭撿藥袋翻車 好在命大脫困

2019-06-18 23:28

曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危

2019-06-18 21:05

林右昌「噹」治安 市警局深夜出擊「棒打出頭鳥」

2019-06-18 20:53

桃園人質挾持案冒險談判 2小隊長確定破格升職

2019-06-18 20:34

炒菜炒到發爐 新莊嬤救火反被燒傷送醫急救

2019-06-18 19:16

醉男消波塊喝酒疑想輕生 海巡到場勸不聽綁上岸

2019-06-18 19:02

彰濱工業區儲槽火警冒濃煙 起火原因調查中

2019-06-18 18:14

刑警24小時坐辦公室要配槍 基層反彈嫌犯奪槍誰負責

2019-06-18 17:59

影／3車追撞 大貨車翻覆垃圾灑滿地台9線回堵

2019-06-18 17:11

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

南迴多車擦撞貨車翻覆躺路中央 台九線雙向不通

2019-06-18 16:27

雨傘節躲土裡 農夫翻土不慎絞殺險被訴

2019-06-18 16:13

假傳票又來了 郵局、警方聯手保住被害人50萬血汗錢

2019-06-18 16:09

印尼老華僑來台探親落單 警千辛萬苦助尋親團聚

2019-06-18 15:00

網傳台中惡狼毆打性侵女網友 埔里警：已移送偵辦

2019-06-18 14:59

精障者端午節迷路 警方50公里暖心護送還送肉粽

2019-06-18 14:29

忠孝橋誰的奇異果掉滿地？警察要找你

2019-06-18 12:47

失智嬤穿花衣想逛花博 暖警牽手帶她返家

2019-06-18 12:47

警救傷狗影片44萬人看 清水警分局讓他上榮譽榜

2019-06-18 12:02

台南殺警案今解剖 動用X光偵防車查死因

2019-06-18 12:01

網路交友遭騙急用匯款 員警及時攔阻

2019-06-18 12:00

民間救護員路過下車救護 網友：最美的風景

2019-06-18 11:59
看更多

熱門文章

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

2019-06-19 09:56

雨傘節躲土裡 農夫翻土不慎絞殺險被訴

2019-06-18 16:13

「外穿馬甲」超惹火 竟然還有這三大功用

2019-06-18 16:33

台中市議員尤碧鈴樁腳涉賄選 台中地院判當選無效

2019-06-19 10:09

2瓶礦泉水1000元？ 日客被知名餐廳當「盤子」狠削

2019-06-19 10:55

「XX慢死了」阿嬤結帳找會員卡遭嗆 魁梧孫出聲秒閉嘴

2019-06-18 19:18

再傳洗手台爆裂傷人！10歲男童斷8條血管神經送醫

2019-06-19 13:07

桃園人質挾持案冒險談判 2小隊長確定破格升職

2019-06-18 20:34

炒菜炒到發爐 新莊嬤救火反被燒傷送醫急救

2019-06-18 19:16

獨／黑心製米流竄市面 調查局大搜索

2019-06-18 20:22

刑警24小時坐辦公室要配槍 基層反彈嫌犯奪槍誰負責

2019-06-18 17:59

影／3車追撞 大貨車翻覆垃圾灑滿地台9線回堵

2019-06-18 17:11

「邊玩邊賺錢」旅遊傳銷踩紅線

2019-06-19 00:12

林右昌「噹」治安 市警局深夜出擊「棒打出頭鳥」

2019-06-18 20:53

澎湖女教師低頭撿藥袋翻車 好在命大脫困

2019-06-18 23:28

酒駕移送獲不起訴她反告所長 警政署派律師團挺基層

2019-06-19 13:04

遭控性侵女同學 男大生反駁保險套還是她給的

2019-06-18 21:04

安侯建業前所長 會計師與妻 涉內線判刑

2019-06-19 00:23

影／慟！江明學自縊 親友到場指認

2019-06-18 16:30

台中汽車修配廠暗夜大火 燒毀7車無人傷亡

2019-06-19 11:02

曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危

2019-06-18 21:05

大學畢業前的機車之旅…一場車禍 拖垮3個年輕人生

2019-06-19 00:16

國中生散布小女友裸照和自慰影片 轉傳同學也有事

2019-06-19 10:04

檳榔攤暗夜遇搶 警方近12小時逮捕涉案男

2019-06-18 16:07

影／噴槍女童父一問三不知 兒權會理事長飆罵誇張

2019-06-18 18:27

刪不雅照換嘿咻？ 論壇管理員遭控性侵

2019-06-18 18:12

疑涉侵占基金會資金 北檢提訊孫道存

2019-06-18 16:31

中廣兩頻道遭NCC收回 最高行廢棄發回更審

2019-06-18 19:46

7年前遭姨丈性侵 女大生揮別陰影提告

2019-06-19 11:06

入酒窖關冷氣毀700瓶紅白酒 酒商賠錢躲一場刑責

2019-06-18 17:33

無人機偵蒐 高雄艦趕走陸船

2019-06-19 00:19

黃琪耍詐是為了「他」法庭泣不成聲 庭後又遭拘

2019-06-19 13:19

影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看

2019-06-19 09:07

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

誤輕判走私毒犯? 檢方指非常上訴恐不能判重

2019-06-18 23:15

為網速優惠冒發公文 台北藥師公會控告中華電信員工

2019-06-18 17:56

流浪漢闖台鐵新豐北湖站軌道排石 影響10列次通行

2019-06-19 10:17

愛不到就殺死她！街友砍死性工作者 判12年半定讞

2019-06-19 11:06

環宇全球吸下線繳會費 違反多層次傳銷遭起訴

2019-06-18 17:39

噴槍女童父母首次法庭交鋒 女童父欲言又止說：很難過

2019-06-18 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top