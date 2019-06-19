一波三折不放棄 警送跌倒失憶婦返家

2019-06-19 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市文山一警分局木柵派出所警員黃俊銘、盧佩雯、景建燁，日前晚間21時許擔服巡邏勤務，在木柵路3段發現一名跌坐在公車站牌旁的老婦，盧員先將老婦攙扶到公車站座位上並關懷慰問；但老婦口中念念有詞卻不知所云，詢問住所也答非所問，只說：「住上面」，現場一度陷入僵局。

隨後黃員透過老婦隻字片語拼湊，再用警用系統查詢，得知聞姓老婦人(77歲)住在興隆路4段，並沒有家人同住，她獨自外出買東西不小心踩到水灘導致跌倒，雖然沒有大礙，但因體力透支因此癱坐在地。

員警顧及老婦年邁行動不便，擔心她在歸途中可能會因身體不適發生意外，因此決定主動將老婦載返住處。不料抵達後竟找不到鑰匙進不了屋，老婦也喃喃自語說著：「回家拿東西」，員警查看發現該址日前曾遭祝融，應該無法住人，隨即靈機一動，將老婦身上所攜帶名片的電話號碼全都撥打一遍，最後得知老婦現住在老人照護中心，順利送老婦到中心後，照護員頻頻感謝警方及時伸出援手協助，還好警方如此熱心、機靈，才能讓整起事件圓滿落幕。