影／員警受理詐騙處理失宜 險害被害人成共犯

2019-06-19 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名20多歲的卓姓女子，遭詐騙集團詐騙後匯款4萬8千元，她因此前往永和警分局得和派出所報案。未料處理員警謝宗霖處理不當，導致卓女帳戶遭凍結，事後謝員還推託卸責，與卓女對質時他才坦承疏失，永和警分局獲悉後，則立即將他記2隻申誡並調離現職。

據了解，今年4月14日下午5時許，卓女到得和派出所報案表示，她先前遭到詐騙匯款4萬8千元後，對方又來電，她因此希望警方協助處理，未料受理報案的謝員向卓女表示「把錢要回來就好了」，並與詐騙集團通話，協商要求詐騙集團還卓女2萬3千元。

詐騙集團同意後匯款至卓女戶頭，她因此向謝員詢問「我可以去領錢嗎？」，謝員還表示「可以」並開警車陪同卓女前往提領。未料卓女提領後，才發現詐騙集團匯款的款項是台南另名女子遭詐騙匯入的，卓女戶頭因此遭到銀行警示凍結。

卓女事後發現帳戶遭凍結，趕緊回到得和派出所，向警方質疑為何帳戶凍結，謝員才發現事態嚴重，立即請她完成報案程序。警方事後請台南女子北上與卓女談和解，卓女認為是警方疏失不願和解，謝員因此自費付款2萬3千元給台南女子，雙方達成和解，卓女警示帳戶才解除，而卓女也因並無故意使台南女子匯款之意，沒有列成詐騙集團共犯。

據悉，該名謝姓員警為警察專科學校第9期畢業，在派出所表現欠佳，常便宜行事，遇到民眾報案時，還會要求學弟妹協助處理，許多人對他略有微詞。