患重聽硬闖平交道 男欲撤銷處分法官駁回

2019-06-19 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



林姓男子去年7月騎機車行經新竹市客雅平交道，他無視號誌與警鈴，毅然闖越，遭鐵路警方製單開罰6萬多元，他不服提起行政訴訟，辯稱自己年事已高，84歲患有重聽，請求法官撤銷原處分，但法官不領情，認為林男違規事實明確，將本案駁回。

法官調查，林男當時騎機車行經該平交道，他無視「警鈴已響，閃光號誌已顯示」，依然闖越，遭鐵路警方法辦，製單開罰6萬7千5百元，且一年內不得再考駕照，還要參加道路交通安全講習。

林男主張，他年事已高，84歲患有重聽，去年8月在醫院檢測聽力時，平均聽損右耳為58.8分貝，左耳為50分貝，須帶助聽器，但他經濟能力不足無法購買，才會因此沒聽到平交道警鈴聲響。

另外，林男更向法官哭窮，指他都沒錢買助聽器了，怎麼會有錢可以繳罰單，希望法官能撤銷原處分。

鐵路警方則指出，經調閱平交道監視系統，當時平交道響鈴、閃光號誌持續運作，兩側遮斷桿同時開始下放，林男卻騎機車持續前行，強行闖越平交道，違規屬實，警方依法製單舉發並無問題。