影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看

2019-06-19 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市「佩、珮」雙姝正妹女警吳佩蓉、余珮毓搭上最夯直播熱潮，余員穿恐龍裝粉墨登場，與吳員在台中市第二警分局志工聯誼會報，透過角色扮演方式直播教導民眾，如何戳破詐騙集團設的謊言，吸引線上三千多人次觀看，有網友留言，「美女警察很棒，開直播宣導詐騙犯罪行為，讚！讚！讚！」

暑假將至，台中市警局第二分局舉辦警察志工聯誼會報，邀請上百名警察志工到場講解課程，同步線上直播，眼尖網友發現，影片中雙姝正妹女警就是今年初上過警光新聞雲的「街頭糾察隊」、台中公園派出所高人氣的「佩、珮」女警。

女警余珮毓穿上恐龍裝粉墨登場，女警吳佩蓉手持主持棒，雙姝以直播方式，請志工飾演被害民眾與詐騙集團「假檢警」、「假援交」、「假交友」等情境，並一一擊破詐團的詐騙手法。

志工詮釋完點數分期付款詐騙情境，女警吳佩蓉面對直播鏡頭，再次提醒民眾，接獲這類電話千萬不要去匯款，要向警方再次確認，並撥打165反詐騙專線，避免詐騙上當。

其中「假交友」情境題，彷彿回到70年代約會對話，飾演歹徒的志工從約公園、圖書館到植物園，只換來「公園離我家太遠」、「圖書館，我又不看書」的諜對諜對話，飾演被害人志工甚至說出，「我們到警察局去好不好」，逗笑台下觀眾說，「要騙警察志工的錢真不好騙」。