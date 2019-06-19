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影／「佩、珮」正妹女警穿恐龍裝直播 破三千人次觀看

2019-06-19 09:07聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市「佩、珮」雙姝正妹女警吳佩蓉、余珮毓搭上最夯直播熱潮，余員穿恐龍裝粉墨登場，與吳員在台中市第二警分局志工聯誼會報，透過角色扮演方式直播教導民眾，如何戳破詐騙集團設的謊言，吸引線上三千多人次觀看，有網友留言，「美女警察很棒，開直播宣導詐騙犯罪行為，讚！讚！讚！」

暑假將至，台中市警局第二分局舉辦警察志工聯誼會報，邀請上百名警察志工到場講解課程，同步線上直播，眼尖網友發現，影片中雙姝正妹女警就是今年初上過警光新聞雲的「街頭糾察隊」、台中公園派出所高人氣的「佩、珮」女警。

女警余珮毓穿上恐龍裝粉墨登場，女警吳佩蓉手持主持棒，雙姝以直播方式，請志工飾演被害民眾與詐騙集團「假檢警」、「假援交」、「假交友」等情境，並一一擊破詐團的詐騙手法。

志工詮釋完點數分期付款詐騙情境，女警吳佩蓉面對直播鏡頭，再次提醒民眾，接獲這類電話千萬不要去匯款，要向警方再次確認，並撥打165反詐騙專線，避免詐騙上當。

其中「假交友」情境題，彷彿回到70年代約會對話，飾演歹徒的志工從約公園、圖書館到植物園，只換來「公園離我家太遠」、「圖書館，我又不看書」的諜對諜對話，飾演被害人志工甚至說出，「我們到警察局去好不好」，逗笑台下觀眾說，「要騙警察志工的錢真不好騙」。

透過情境飾演，並由穿著恐龍裝的女警余珮毓與女警吳佩蓉主持解說，直播短短不到半小時，吸引超過三千多人次觀看，有網友留言，「不只是美女也是真正的好警察好公僕」、「美女警察很棒，開直播宣導詐騙犯罪行為，預防被騙…讚，讚，讚。」，顯見高人氣。

暑假將至，台中市第二警分局舉辦志工聯誼會報宣傳反詐騙。圖／台中市政府警察局第二分...
暑假將至，台中市第二警分局舉辦志工聯誼會報宣傳反詐騙。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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「佩、珮」女警人氣高，吳佩蓉(左)與余珮毓(右)私下也一同出遊，合影留念。圖／台...
「佩、珮」女警人氣高，吳佩蓉(左)與余珮毓(右)私下也一同出遊，合影留念。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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第二警分局偵查佐黃孟慧(中)用心設計反詐騙情境，邀請志工客串演出，加深印象。圖／...
第二警分局偵查佐黃孟慧(中)用心設計反詐騙情境，邀請志工客串演出，加深印象。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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女警吳佩蓉(右前)長相清秀且口條清晰，經常擔任麻豆，替第二警分局拍攝宣傳照。記者...
女警吳佩蓉(右前)長相清秀且口條清晰，經常擔任麻豆，替第二警分局拍攝宣傳照。記者林佩均／攝影
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女警吳佩蓉(右)拿起麥克風主持，解說反詐騙宣導，架式十足。圖／台中市政府警察局第...
女警吳佩蓉(右)拿起麥克風主持，解說反詐騙宣導，架式十足。圖／台中市政府警察局第二分局提供志工聯誼會報中
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第二警分局偵查佐黃孟慧(中)用心設計反詐騙情境，邀請志工客串演出，加深印象。圖／...
第二警分局偵查佐黃孟慧(中)用心設計反詐騙情境，邀請志工客串演出，加深印象。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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女警吳佩蓉(右前)長相清秀且口條清晰，經常擔任麻豆，替第二警分局拍攝宣傳照。記者林佩均／攝影
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女警吳佩蓉(左二)拿麥克風主持，余珮毓(左一)穿恐龍裝粉墨登場，「佩、珮」雙姝共...
女警吳佩蓉(左二)拿麥克風主持，余珮毓(左一)穿恐龍裝粉墨登場，「佩、珮」雙姝共同解說反詐騙宣導，架式十足。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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女警吳佩蓉(右)拿麥克風主持，余珮毓(左)穿恐龍裝粉墨登場，「佩、珮」雙姝共同解...
女警吳佩蓉(右)拿麥克風主持，余珮毓(左)穿恐龍裝粉墨登場，「佩、珮」雙姝共同解說反詐騙宣導，架式十足。圖／台中市政府警察局第二分局提供
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詐騙集團警察吳佩蓉
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