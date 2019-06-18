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曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危

2019-06-18 21:05聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市五股區今天傍晚發生曳引車輪胎爆炸傷害案，51歲鄒姓司機當時可能在路旁檢修輪胎，輪胎卻突然爆炸，路人發現他倒地不起連忙報案，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，因頭部重創仍有生命危險。

據了解，曳引拖板車下午5時27分左右，疑似故障臨時停靠在五股區州后路與疏洪北路口路肩，鄒姓司機蹲在右側車頭檢查車輪，輪胎卻突然爆炸，瞬間被巨大衝擊力撞倒，頭部重創倒地昏迷。詳細肇因仍由警方調查中。

司機將曳引車臨停路旁檢查輪胎，輪胎卻突然爆炸，導致司機傷重命危。記者林昭彰翻／翻...
司機將曳引車臨停路旁檢查輪胎，輪胎卻突然爆炸，導致司機傷重命危。記者林昭彰翻／翻攝
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司機將曳引車臨停路旁檢查輪胎，輪胎卻突然爆炸，導致司機傷重命危。記者林昭彰翻／翻...
司機將曳引車臨停路旁檢查輪胎，輪胎卻突然爆炸，導致司機傷重命危。記者林昭彰翻／翻攝
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