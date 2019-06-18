曳引車司機檢查輪胎突然爆炸 送醫命危

2019-06-18 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市五股區今天傍晚發生曳引車輪胎爆炸傷害案，51歲鄒姓司機當時可能在路旁檢修輪胎，輪胎卻突然爆炸，路人發現他倒地不起連忙報案，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，因頭部重創仍有生命危險。