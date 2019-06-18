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刑警24小時坐辦公室要配槍 基層反彈嫌犯奪槍誰負責

2019-06-18 17:59聯合報 記者李奕昕╱即時報導

警政署駐區督察近期督導台北市各警分局偵查隊，要求值班人員配槍，引起基層反彈，認為刑警值班24小時坐辦公室，配槍沒有作用，反而有被犯嫌奪槍的安全疑慮；警政署今天表示，未統一律定刑警值班應配槍，授權各單位主官決定。

台北市各警分局偵查隊採24小時值班，值日小隊由1名小隊長帶班，1名偵查佐「大值」，負責收人犯及刑案，值班當天工作性質偏向內勤，多在繕打文書資料，基層刑警普遍認為配槍不合理。

反對意見認為，偵查隊每天都有犯嫌進出，還有民眾洽公及當事人被通知到場，偵查佐腰間插槍，坐辦公桌前打電腦，有被奪槍風險，且刑警24小時值班，不像制服警察輪班，只能在駐地「彈性休息」，深夜的警槍安全問題更大。

至於配槍能否提升人犯或駐地安全？不少刑警說，犯嫌被送進偵查隊須接受搜身，確保身上無危險物品，各分局均有派出所或警備隊負責門崗安全，防止閒雜人士闖入或人犯脫逃，偵查佐值班配槍徒增困擾，沒有太大意義，「犯嫌奪槍誰負責？」

這次警政署駐區督察的督導要求，依據是警政署2016年8月「有關員警值勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」函文，指值班應攜槍彈；據了解，當時由警政署行政組發文，對象為制服警察，如派出所、交通隊及警備隊，不含穿便衣的刑事警察，引用此規定督導有爭議。

刑事局未要求全國刑警值班配槍，2009年9月函文「有關刑事警察執行勤務配帶槍彈原則」，指搜索、扣押、拘提、逮捕應配帶槍彈，至於留守值班、巡邏臨檢、埋伏守候、盤詰檢查、重點掃蕩及備勤待命，視勤務性質、服勤地點及事實需求，由主官決定。

警政署駐區督察督導台北市各警分局偵查隊，要求值班人員配槍，引起基層反彈。記者李奕...
警政署駐區督察督導台北市各警分局偵查隊，要求值班人員配槍，引起基層反彈。記者李奕昕／翻攝
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