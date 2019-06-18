騎士突胸悶冒冷汗 119心電圖檢查救命

2019-06-18 14:10 中央社 台北18日電



一名男子日前騎車突然胸悶、冒冷汗，台北市消防局獲報後派員到場進行12導程心電圖檢查，接收資料的台大醫院初估恐為急性心肌梗塞，立即準備診治流程，幸運撿回一命。

北市消今天發布新聞稿表示，一名年約47歲的男子於5月下旬騎車行經北市新生南路與仁愛路口時，突因胸口悶痛而停靠路邊休息，幸經熱心路人上前關心，並發現騎士有噁心、嘔吐和冒冷汗等症狀，立即通報119協助處理。

接獲民眾報案後，北市消初步懷疑可能是缺血性胸痛，立刻派遣第二大隊金華分隊救護車出勤救援，救護人員接獲通報後3分鐘就趕抵現場，經評估騎士有胸痛、呼吸喘及冒冷汗等症狀，立即進行12導程心電圖檢查，並將騎士的心電圖上傳雲端。

同時，也通報就近的台大醫院準備急救。

北市消指出，台大急診部醫師接收雲端心電圖後，高度懷疑為急性心肌梗塞，立即先行照會心臟科醫師並啟動心導管室，當救護車於通報後4分鐘將騎士護送到院時，院方立刻啟動快速診治流程，1小時內就成功打通阻塞血管，如今騎士已康復出院。

急性心肌梗塞是冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，北市消說，若嚴重時恐造成病患到院前心跳停止，依目前治療指引，從病患抵達急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，「即時」接受治療可降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。

北市消說明，要縮短到院後的處理時間，目前國際公認最佳方式就是在到院前執行12導程心電圖檢查，意即到院前多花3分鐘，即可換得到院後提早約20分鐘的處理速度療程。

北市消自民國106年2月起由4個高級救護分隊辦理，針對疑似心肌梗塞的病患進行到院前12導程心電圖監測，並傳送醫院判讀決定是否啟動心導管流程。

此外，今年1月起更擴大辦理，納入中正、萬華、大安、士林及北投區消防分隊的中級救護員，並配備心電圖機為疑似缺血性胸痛的病患執行檢查，也將心電圖結果傳送醫師判讀，盼透過早期診斷以獲得快速治療，和減少長期併發症的發生。