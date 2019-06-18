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失智嬤穿花衣想逛花博 暖警牽手帶她返家

2019-06-18 12:47聯合報 記者林佩均╱即時報導

七旬失智許婦梳妝打扮穿花上衣外出，民眾見許婦站在公車站前徘徊許久，趕緊報警。警方詢問瞭解，許婦記憶停留在台中花博舉辦期間，想搭公車到后里賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦家人，許婦兒子說母親領有身心障礙手冊，有失智傾向，以前從沒獨自外出走失過，感謝警方細心尋回。

台中市警局第五分局東山所巡佐洪瑞柱、警員林嘉宏前天巡邏接獲報案，橫坑巷一處公車站牌旁，呆站著一位疑似失智老婦，因為地點就在派出所後方不遠處，員警趕緊步行前往。

員警見老婦一身梳妝打扮，特地穿上綠衣花朵上衣，經巡佐洪瑞柱詢問，婦人想到后里參觀花博，但洪員細心解說花博展期已在4月24日結束，怎麼現在才要去參觀？

且發現老婦人身上沒有現金，也沒有攜帶悠遊卡，要怎麼搭乘公車？洪員擔心，萬一老婦搭乘公車離開，安全問題實在是難以預測，洪員牽著老婦的手並細心解說花博展期已經結束了，徒步走回派出所先讓老婦休息。

警員林嘉宏利用人臉辨識系統順利查出75歲老婦人姓許，恰好住在派出所附近，趕緊聯繫家屬來派出所；許婦兒子表示，母親領有身心障礙手冊，有失智的傾向，之前都沒有獨自外出走失的情形發生，這次是趁著家人不注意自行離家，直呼幸好還沒搭上公車，否則後果不堪設想，感謝員警的熱心幫忙。

75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花...
75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦家人。記者林佩均／翻攝
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75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花...
75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦家人。記者林佩均／翻攝
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75歲失智許婦(花衣者)身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊...
75歲失智許婦(花衣者)身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦兒子(白衣者)帶回。記者林佩均／翻攝
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75歲失智許婦(中)身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊...
75歲失智許婦(中)身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦兒子(右)帶回。記者林佩均／翻攝
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75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花...
75歲失智許婦身穿花衣想到后里花博賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦家人。記者林佩均／翻攝
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公車花博失智
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