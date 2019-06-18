失智嬤穿花衣想逛花博 暖警牽手帶她返家

2019-06-18 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



七旬失智許婦梳妝打扮穿花上衣外出，民眾見許婦站在公車站前徘徊許久，趕緊報警。警方詢問瞭解，許婦記憶停留在台中花博舉辦期間，想搭公車到后里賞花，巡佐洪瑞柱細心牽起許婦的手，邊走邊解說花博展期已結束，回派出所聯繫許婦家人，許婦兒子說母親領有身心障礙手冊，有失智傾向，以前從沒獨自外出走失過，感謝警方細心尋回。

台中市警局第五分局東山所巡佐洪瑞柱、警員林嘉宏前天巡邏接獲報案，橫坑巷一處公車站牌旁，呆站著一位疑似失智老婦，因為地點就在派出所後方不遠處，員警趕緊步行前往。

員警見老婦一身梳妝打扮，特地穿上綠衣花朵上衣，經巡佐洪瑞柱詢問，婦人想到后里參觀花博，但洪員細心解說花博展期已在4月24日結束，怎麼現在才要去參觀？

且發現老婦人身上沒有現金，也沒有攜帶悠遊卡，要怎麼搭乘公車？洪員擔心，萬一老婦搭乘公車離開，安全問題實在是難以預測，洪員牽著老婦的手並細心解說花博展期已經結束了，徒步走回派出所先讓老婦休息。