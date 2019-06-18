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老太太三輪車跑不動 暖警全副武裝助騎解危

2019-06-18 11:55聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮警分局警員，今天凌晨居然全副武裝，騎著三輪腳踏車出現在馬路上。原來是80歲陳姓老婦迷途路邊，巡警發現後除將全身無力的老婦載送回家，也幫忙騎著老婦的三輪車，返回1公里外老婦家中。汗流浹背警員蕭建昌表示，還好平常有跑步的習慣，否則下班後一定「鐵腿」。

今天凌晨1時許，宋屋派出所巡邏警網正執行深夜超商安全維護，行經平鎮區環南、育達路口，發現路口邊三輪腳踏車上，坐著一名老婦人，直覺老婦可能需要幫忙，立即停車上前查看關心。

警方見身上掛有防走失名牌80歲陳姓老婦，全身虛弱有氣無力，經撥打家中電話均無人接聽。警擔心老婦身體狀況不佳，立即利用巡邏警車，將老婦載回住家，又擔心老婦的三輪車棄置路旁不妥當，警員蕭建昌只好全副武裝，揮汗跟隨帶路的警車，一路騎行快1公里，將老婦的三輪腳踏車騎回住處。

警方安全將老婦護送返家後，恰好老婦媳婦騎著機車返家，看見老婦安全的被警方送了回來，開心的當場哭了出來。老婦媳婦向警方表示，17日中午吃完午飯後，老婦就自己騎著三輪車出門說去訪友，結果到了晚上都沒有回家，自己焦急騎著摩托車到處找人，還好有熱心的警方將老婦送回。

老婦媳婦也立即拿出礦泉水，給全身都被汗淋濕警員蕭建昌飲用，感謝蕭員揮汗將老婦的三輪車騎回來，警員蕭建昌則笑著表示下班後肌樂噴一噴就好，老婦人沒事才是最重要。

桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家...
桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家。警員還騎著老婦心愛的三輪腳踏車，一路跟隨送返家。圖／平鎮警分局提供
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桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家...
桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家。警員還騎著老婦心愛的三輪腳踏車，一路跟隨送返家。圖／平鎮警分局提供
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桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家...
桃園市平鎮警分局巡警，凌晨發現80歲姓老婦迷途困在路旁，用警車載體力透支老婦返家。警員還騎著老婦心愛的三輪腳踏車，一路跟隨送返家。圖／平鎮警分局提供
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