雲林工廠火警 濃煙竄天搶救中

2019-06-18 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市台日古河銅箔公司今天上午9點多發生火警，消防局獲報說，建築物機台冒煙起火，消防局正在現場搶救，初步了解無人受困。

消防局表示，報案人指稱該建築物機台冒煙起火，派遣斗六、公園、林內分隊，計出勤各式救災(護)車輛11車，由第一大隊大隊長劉采鑫帶隊前往，因途中可見大量濃煙，現場指揮官請求加派斗南、莿桐支援人車。