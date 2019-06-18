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雲林工廠火警 濃煙竄天搶救中

2019-06-18 10:34聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六市台日古河銅箔公司今天上午9點多發生火警，消防局獲報說，建築物機台冒煙起火，消防局正在現場搶救，初步了解無人受困。

消防局表示，報案人指稱該建築物機台冒煙起火，派遣斗六、公園、林內分隊，計出勤各式救災(護)車輛11車，由第一大隊大隊長劉采鑫帶隊前往，因途中可見大量濃煙，現場指揮官請求加派斗南、莿桐支援人車。

現場回報為一廠地下室燃燒起火，初估面積約600平方公尺(非燃燒面積)。

雲林縣斗六市有工廠火警，現場濃煙竄天。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市有工廠火警，現場濃煙竄天。記者陳雅玲／攝影
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